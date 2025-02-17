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中醫大新竹附醫藝廊展覽 邀鄉親欣賞2藝術家創作

2025/02/17 11:23

名冠藝術館總監陳昭賢（左）和中醫大新竹附醫執行長張宜真（右）邀請鄉親，走進藝術家陳嘉慧和林嘉妮創作，開啟一段探索未知的冒險旅程。（記者廖雪茹攝）名冠藝術館總監陳昭賢（左）和中醫大新竹附醫執行長張宜真（右）邀請鄉親，走進藝術家陳嘉慧和林嘉妮創作，開啟一段探索未知的冒險旅程。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中醫大新竹附醫藝廊今（日）起展出兩位藝術家42件作品，藝術家陳嘉慧展出「Place I want to be 夢想去的地方」，以大自然為靈感，自由隨想的創作方式，色彩鮮明且充滿能量，象徵蛇年的靈動與變化；藝術家林嘉妮的雕塑作品「Follow me」，則是在單純的色彩中尋找自然與歲月的韻味，讓觀者感受到心靈的觸動。

中醫大新竹附醫藝廊今（日）起展出陳嘉慧和林嘉妮兩位藝術家42件作品。（記者廖雪茹攝）中醫大新竹附醫藝廊今（日）起展出陳嘉慧和林嘉妮兩位藝術家42件作品。（記者廖雪茹攝）

院長陳自諒感謝名冠藝術館總監陳昭賢策展，陳昭賢表示，一樓展覽場域內，藝術家陳嘉慧的畫作巧妙地將優雅的形態與自然元素結合，而林嘉妮的雕塑則以親切可掬的風格，打造出一個充滿活力與生機的藝術空間，嬌憨微胖的女人以柔美的姿態與純真樸拙的表達方式，詮釋簡單而雋永的生活哲學，反映出創作思維中滿溢的生命力與溫暖。

中醫大新竹附醫執行長張宜真邀請鄉親，走進藝術家陳嘉慧和林嘉妮創作，開啟一段探索未知的冒險旅程。陳嘉慧創造出了一個如幻似真，夢想去的地方，每一筆每一畫都是對自然的呼應與延續。她的作品不僅是視覺的呈現，更是情感與靈魂的共鳴，讓觀者在其中發現屬於自己的一片天地，感受生命的和諧律動，不受束縛，自由釋放，任意遨遊。

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