中醫大新竹附醫藝廊展覽 邀鄉親欣賞2藝術家創作

名冠藝術館總監陳昭賢(左)和中醫大新竹附醫執行長張宜真(右)邀請鄉親,走進藝術家陳嘉慧和林嘉妮創作,開啟一段探索未知的冒險旅程。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹/新竹報導〕中醫大新竹附醫藝廊今(日)起展出兩位藝術家42件作品,藝術家陳嘉慧展出「Place I want to be 夢想去的地方」,以大自然為靈感,自由隨想的創作方式,色彩鮮明且充滿能量,象徵蛇年的靈動與變化;藝術家林嘉妮的雕塑作品「Follow me」,則是在單純的色彩中尋找自然與歲月的韻味,讓觀者感受到心靈的觸動。

中醫大新竹附醫藝廊今(日)起展出陳嘉慧和林嘉妮兩位藝術家42件作品。(記者廖雪茹攝)

院長陳自諒感謝名冠藝術館總監陳昭賢策展,陳昭賢表示,一樓展覽場域內,藝術家陳嘉慧的畫作巧妙地將優雅的形態與自然元素結合,而林嘉妮的雕塑則以親切可掬的風格,打造出一個充滿活力與生機的藝術空間,嬌憨微胖的女人以柔美的姿態與純真樸拙的表達方式,詮釋簡單而雋永的生活哲學,反映出創作思維中滿溢的生命力與溫暖。

中醫大新竹附醫執行長張宜真邀請鄉親,走進藝術家陳嘉慧和林嘉妮創作,開啟一段探索未知的冒險旅程。陳嘉慧創造出了一個如幻似真,夢想去的地方,每一筆每一畫都是對自然的呼應與延續。她的作品不僅是視覺的呈現,更是情感與靈魂的共鳴,讓觀者在其中發現屬於自己的一片天地,感受生命的和諧律動,不受束縛,自由釋放,任意遨遊。

