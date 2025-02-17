自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

竹北光節科技美學結合音樂饗宴，2/22水上音樂會將夢幻登場

2025/02/17 17:48

竹北光節繁花演唱會昨晚在水圳公園的永恆之境圓形舞台登場，下週六（22日）重磅活動，將迎來別開生面的水上音樂演奏會。（記者廖雪茹攝）竹北光節繁花演唱會昨晚在水圳公園的永恆之境圓形舞台登場，下週六（22日）重磅活動，將迎來別開生面的水上音樂演奏會。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北光節繁花演唱會昨（15日）晚於浪漫開唱，吸引上萬人流到訪；竹北市公所預告，下週六（22日）重磅活動，將迎來別開生面的水上音樂演奏會，邀請國家交響樂團豎琴首席解瑄、鋼琴演奏家嚴俊傑，攜手興隆國小音樂團隊、竹北高中舞蹈社、蝶影舞蹈團等，共同呈現一場融合藝術與自然的夢幻夜晚，歡迎市民踴躍參與。

竹北光節繁花演唱會昨晚在水圳公園的永恆之境圓形舞台登場，不少粉絲早早卡位，鋪上野餐墊，愜意的享受由春麵樂隊和脆樂團接連帶來的精彩演唱，壓軸登場的孫盛希則帶來經典歌曲〈Addicted〉、〈Hate U MORE〉、〈跟你住〉與〈眼淚記得你〉，以其磁性又空靈的嗓音征服全場觀眾，現場歡呼聲不絕於耳。

音樂會以炫目燈光與動人旋律交織，為竹北的夜晚增添濃厚的夢幻氛圍。竹北市長鄭朝方也為音樂會串場，與現場民眾接歌互動。

2025竹北光節主燈夢島之境的「洄洄」高5.5公尺，結構融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，呼應核心的永續無限。 （記者廖雪茹攝）2025竹北光節主燈夢島之境的「洄洄」高5.5公尺，結構融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，呼應核心的永續無限。 （記者廖雪茹攝）竹北光節《半伴》作品以風與土地的關係為核心概念，透過曲線交錯的結構呈現風的變幻莫測與土地的穩定力量。（記者廖雪茹攝）竹北光節《半伴》作品以風與土地的關係為核心概念，透過曲線交錯的結構呈現風的變幻莫測與土地的穩定力量。（記者廖雪茹攝）竹北光節副燈《聲息》作品。（記者廖雪茹攝）竹北光節副燈《聲息》作品。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方表示，2025竹北光節是一場融合科技與美學、藝術與文化的光影盛宴，共規劃6大燈區，主燈夢島之境的「洄洄」高5.5公尺，為藝術家曾令理以莫比烏斯環為設計核心，象徵水流的無窮循環，呼應生命、自然與時空的交融，展現生生不息的精神；同時，結構融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，呼應核心的永續無限。

3大副燈「迴響脈動」、「聲息」、「心海朗朗，光明自現」 ，以及2件徵件作品「匯流而上」、「半伴」，匯聚光影藝術的結晶，映照竹北的創新精神。

竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）

竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技、變臉、街舞與薩克斯風等多元表演輪番登場。活動詳情可關注臉書或一頁式網站：

http://zhubei.tw520.info/zb03.html

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應