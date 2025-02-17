竹北光節科技美學結合音樂饗宴，2/22水上音樂會將夢幻登場

竹北光節繁花演唱會昨晚在水圳公園的永恆之境圓形舞台登場，下週六（22日）重磅活動，將迎來別開生面的水上音樂演奏會。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北光節繁花演唱會昨（15日）晚於浪漫開唱，吸引上萬人流到訪；竹北市公所預告，下週六（22日）重磅活動，將迎來別開生面的水上音樂演奏會，邀請國家交響樂團豎琴首席解瑄、鋼琴演奏家嚴俊傑，攜手興隆國小音樂團隊、竹北高中舞蹈社、蝶影舞蹈團等，共同呈現一場融合藝術與自然的夢幻夜晚，歡迎市民踴躍參與。

竹北光節繁花演唱會昨晚在水圳公園的永恆之境圓形舞台登場，不少粉絲早早卡位，鋪上野餐墊，愜意的享受由春麵樂隊和脆樂團接連帶來的精彩演唱，壓軸登場的孫盛希則帶來經典歌曲〈Addicted〉、〈Hate U MORE〉、〈跟你住〉與〈眼淚記得你〉，以其磁性又空靈的嗓音征服全場觀眾，現場歡呼聲不絕於耳。

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音樂會以炫目燈光與動人旋律交織，為竹北的夜晚增添濃厚的夢幻氛圍。竹北市長鄭朝方也為音樂會串場，與現場民眾接歌互動。

2025竹北光節主燈夢島之境的「洄洄」高5.5公尺，結構融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，呼應核心的永續無限。 （記者廖雪茹攝）竹北光節《半伴》作品以風與土地的關係為核心概念，透過曲線交錯的結構呈現風的變幻莫測與土地的穩定力量。（記者廖雪茹攝）竹北光節副燈《聲息》作品。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方表示，2025竹北光節是一場融合科技與美學、藝術與文化的光影盛宴，共規劃6大燈區，主燈夢島之境的「洄洄」高5.5公尺，為藝術家曾令理以莫比烏斯環為設計核心，象徵水流的無窮循環，呼應生命、自然與時空的交融，展現生生不息的精神；同時，結構融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，呼應核心的永續無限。

3大副燈「迴響脈動」、「聲息」、「心海朗朗，光明自現」 ，以及2件徵件作品「匯流而上」、「半伴」，匯聚光影藝術的結晶，映照竹北的創新精神。

竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技等多元表演輪番登場。（記者廖雪茹攝）

竹北光節除了燈區和音樂會，還設置了多處街頭藝人表演區，火舞、魔術、雜技、變臉、街舞與薩克斯風等多元表演輪番登場。活動詳情可關注臉書或一頁式網站：

http://zhubei.tw520.info/zb03.html 。

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