上帝美聲夢幻合體 2個波伽利攜手攻大巨蛋

美聲父子多次攜手在國際指標性舞台合體演出。(MNA提供)(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪/台北報導〕被譽為上帝美聲的跨界天王安德烈・波伽利,將於4月首登大巨蛋個唱,成為西洋歌手第一人。主辦單位今日公布參與演出的卡司陣容,驚見2個波伽利!原來是波伽利的高顏值次子馬提歐・波伽利(Matteo Bocelli)將首度訪台,與父親合唱。

帥氣的馬提歐・波伽利兼具美聲語顏質,在國際樂壇扶搖直上。(-環球音樂提供)(記者凌美雪攝)

馬提歐在2018年與父親安德烈合作推出單曲〈Fall On Me〉一炮而紅,旋即被Bvlgari寶格麗青睞成為品牌大使,之後便發行個人專輯,並展開歐、美、澳洲巡迴演唱會,票房場場秒殺,可說魅力席捲全球,成為橫跨古典與流行樂壇最炙手可熱的新星。父子倆人也一起登上雪梨歌劇院、好萊塢露天劇場等國際級舞台更於去年奧斯卡頒獎典禮上合體演唱漢斯季默全新編曲版的〈Time To Say Goodbye 告別時刻〉。

請繼續往下閱讀...

波伽利4月首登大巨蛋,門票將於19日全面啟售。(MNA提供)(記者凌美雪攝)

對於有子承衣缽,波伽利曾說,兩人的發聲方式完全不同的,但有一點是相似,就是「態度」,「透過聲音表達的特色,是我和馬提歐之間共有的傳承,那是無法學習,也無法教導的特質,與生俱來。」波伽利認為,演唱是與樂迷心靈交會的旅程,也是他最渴望做到的事。

波伽利演唱會的技術總監上週末來台場勘,為求每一個座位都「好好聽」,確定僅開放大巨蛋至多32,000席座位,尤其L5只開放少數座位。主辦單位日前公佈售票資訊與票價座位圖,詳詢MNA售票網。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法