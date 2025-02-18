勸世三姊妹讓美國編劇掉淚 登外百老匯商演3要素努力中

《勸世三姊妹》此次在紐約外百老匯進行「新音樂劇呈現」，打動很多不同文化背景的觀眾。（Jeff Yu攝，躍演提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕躍演劇團這幾年在台灣爆紅的原創音樂劇《勸世三姊妹》，於農曆春節期間前進紐約外百老匯演出，雖然是抱著投石問路的心情，但4場演出場場座無虛席，許多當地的美國劇場工作者表示，《勸世》的音樂跟舞蹈都讓他們印象深刻，還有一位美國編劇對導演曾慧誠說，光看劇本就感動掉淚，可見編劇花了多少力氣寫。

《勸世三姊妹》導演曾慧誠。（記者凌美雪攝）

《勸世三姊妹》以台灣特有的「牽亡歌陣」文化為背景，講述宋家三姊弟在家族傳承、個人成長與遺產風波間的掙扎與和解。透過細膩的劇情鋪陳，女主角宋國珍在旅程中逐步釋懷過往傷痛，完成與自我及父親的和解。

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《勸世三姊妹》製作人林易衡。（記者凌美雪攝）

剛自美國返台的《勸世》導演曾慧誠與製作人林易衡，昨日一起出席記者會，分享這一趟紐約之行的心得與成果指出，《勸世》在台灣的演出版本，以台語及華語演唱，內容結合傳統文化與現代音樂劇形式；美國演出的版本則定位為「新音樂劇呈現」（New Musical Presentation），不同於正式海外巡演，目標在吸引對該劇有興趣的國際夥伴加入，共同推動未來發展。

為讓海外觀眾能夠更順暢地理解故事，演出保留核心劇情與代表性歌曲，並搭配英文字幕及英語說書人，幫助來自不同文化背景的觀眾融入故事情境。特別的是，劇情最後有一段相當完整的「牽亡歌陣」演出，雖然美國觀眾聽不懂演唱的內容，但有百老匯的製作人認為，原創作曲康和祥的音樂與演出，完全說服了他們，並以「flash」形容他的音樂在百老匯很有新意又很好聽。

在紐約連續4天的演出，讓共同製作人丁墾（Ken Dingledine）信心大增。（Jeff Yu攝，躍演提供）

在紐約連續4天的演出，讓共同製作人丁墾（Ken Dingledine）信心大增，準備積極推動正式進軍外百老匯商演的計畫。對此，林易衡指出3個當務之急，首先就是版權的確定（全版權，包括影視改編等）；其次是主創團隊，包括改編英文版的編劇、作詞及音樂等，須努力消除文化差異的理解問題；第3個關鍵是募資（約150~200萬美金），曾慧誠表示，丁墾希望雙方合組公司，投入資金。

林易衡表示，依照百老匯新作發展的時程5 至7年來看，《勸世》在現有基礎上，若在版權、資金及改編的創作端都順利，可望在3至4年後，推出外百老匯的美國版本。

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