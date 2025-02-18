從小愛玩泥土！25歲陶藝新秀一路拚進世界級競賽

陶藝家卓惟帶著國中時參賽獲獎作品〈白駒過隙〉，合影獲「臺灣國際陶藝雙年展」評審推薦獎〈定風波〉，別具意義。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕25歲陶藝家卓惟首次報名「2024台灣國際陶藝雙年展」，以作品〈定風波〉在1216件作品中脫穎而出，獲得評審推薦獎。從小在鶯歌長大的她，受到陶藝家父親潛移默化，從小就喜歡泥土創作，國中時便以作品〈白駒過隙〉在全國生肖陶藝競賽獲得特優，2016、2023年也屢屢獲獎，也激勵她更加精進創作，更多展訊可至官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

〈定風波〉造型抽象簡潔，外觀像是安穩寧靜的海浪。（記者陳奕劭攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館介紹，卓惟是「台灣國際陶藝雙年展」歷屆以來最年輕的得獎者，作品〈定風波〉命名靈感來自蘇軾（蘇東坡）的詞，外觀像是安穩寧靜的海浪，探索逆境中的平靜，透過形態與材質的變化，傳達自在與安定的感受，評審一致認為作品造型抽象簡潔，平易近人，散發出極大的平靜感，在上千件參賽作品中脫穎而出。

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卓惟從小受到陶藝家父親卓銘順家庭教育的薰陶，逐漸愛上泥土創作，國中時期便可掌握泥土材料的特性創作立體作品，捏塑成生動的白馬，作品〈白駒過隙〉參賽全國生肖陶藝競賽獲得特優。她說，自己從小在鶯歌長大，國小及國中的陶藝課程使自己持續接觸陶藝，又加上家庭的影響，覺得陶土就像自己血液的一部分。

陶博館館長張啟文表示，「台灣國際陶藝雙年展」是世界四大國際陶藝競賽之一，即日起至4月6日在陶博館3樓展出，每日下午2點有專人導覽；陶博館Podcast「藝術開麥拉」節目邀請了參展藝術家分享創作歷程，歡迎收聽。

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