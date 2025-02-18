自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北文藝復興盃水彩寫生賽3/22登場 即起免費報名

2025/02/18 14:51

〔記者黃子暘／新北報導〕生成式人工智慧（AI）引發大眾針對藝術的反思，新北市教育局長張明文表示，「新北文藝復興盃水彩寫生比賽」預計於3月22日在市民廣場舉辦，這次競賽主題為「新北城市景觀」，提供全國高中職水彩高手競技舞台，競逐總獎金11萬元及首獎寶座，即起至3月19日前免費報名；此外，承辦活動的復興商工當日也安排「人像速寫隊」，提供限量公益速寫活動。

新北市教育局長張明文表示，「新北文藝復興盃水彩寫生比賽」預計於3月22日在市民廣場舉辦，這次競賽主題為「新北城市景觀」。圖為過往比賽畫面。（新北市教育局提供）新北市教育局長張明文表示，「新北文藝復興盃水彩寫生比賽」預計於3月22日在市民廣場舉辦，這次競賽主題為「新北城市景觀」。圖為過往比賽畫面。（新北市教育局提供）

教育局、復興商工校長陳效宗表示，現場實物寫真是考驗藝術能力的一種，市府為全國高中職學生舉辦水彩寫生競賽，盼透過寫生表達創作者的意義與情感，並使學子有機會與走訪新北，與這座城市深度交流，發掘在地魅力，用不同的視角欣賞日常環境，喚醒對鄉土的關懷與情感。

去年復興盃冠軍得主、復興商工美術科3年級學生鄒默默去年參賽時，以二二八公園的樹木及公園景色奪下2萬元最大獎，她說，很開心去年現場創作獲得評審青睞，今年競賽主題為新北城市景色，人造物的採光及取景更加困難，期許自己全力以赴奪得佳績。

教育局表示，復興美工人像速寫隊為學生藝術專業社團，迄今已傳承33年，藉由速寫勾勒人物神韻並進行公共服務，3月22日前來市民廣場參觀的民眾有機會獲得專屬畫像。

教育局補充，邀請全國高中職學生報名參與，相關資訊與比賽詳情可洽活動官網（https://pse.is/6ypcnc），或洽詢復興商工陳組長02-29262121分機206。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應