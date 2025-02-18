新北文藝復興盃水彩寫生賽3/22登場 即起免費報名

〔記者黃子暘／新北報導〕生成式人工智慧（AI）引發大眾針對藝術的反思，新北市教育局長張明文表示，「新北文藝復興盃水彩寫生比賽」預計於3月22日在市民廣場舉辦，這次競賽主題為「新北城市景觀」，提供全國高中職水彩高手競技舞台，競逐總獎金11萬元及首獎寶座，即起至3月19日前免費報名；此外，承辦活動的復興商工當日也安排「人像速寫隊」，提供限量公益速寫活動。

新北市教育局長張明文表示，「新北文藝復興盃水彩寫生比賽」預計於3月22日在市民廣場舉辦，這次競賽主題為「新北城市景觀」。圖為過往比賽畫面。（新北市教育局提供）

教育局、復興商工校長陳效宗表示，現場實物寫真是考驗藝術能力的一種，市府為全國高中職學生舉辦水彩寫生競賽，盼透過寫生表達創作者的意義與情感，並使學子有機會與走訪新北，與這座城市深度交流，發掘在地魅力，用不同的視角欣賞日常環境，喚醒對鄉土的關懷與情感。

請繼續往下閱讀...

去年復興盃冠軍得主、復興商工美術科3年級學生鄒默默去年參賽時，以二二八公園的樹木及公園景色奪下2萬元最大獎，她說，很開心去年現場創作獲得評審青睞，今年競賽主題為新北城市景色，人造物的採光及取景更加困難，期許自己全力以赴奪得佳績。

教育局表示，復興美工人像速寫隊為學生藝術專業社團，迄今已傳承33年，藉由速寫勾勒人物神韻並進行公共服務，3月22日前來市民廣場參觀的民眾有機會獲得專屬畫像。

教育局補充，邀請全國高中職學生報名參與，相關資訊與比賽詳情可洽活動官網（https://pse.is/6ypcnc），或洽詢復興商工陳組長02-29262121分機206。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法