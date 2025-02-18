竹縣總圖公共藝術創作公開徵選結果出爐（影音）

新竹縣立總圖書館公共藝術設置計畫歷時1年多的兩階段公開徵選，縣長楊文科（中）今天頒獎給「何理互動設計有限公司」等前3名得獎者。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立總圖書館公共藝術設置計畫歷時1年多的兩階段公開徵選，最後由「何理互動設計有限公司」所提出的設計案贏得第1名，將可獲得1270萬的製作費，縣長楊文科今天公開頒獎表揚何理互動等前3名得獎者。

新竹縣立總圖書館公共藝術設置計畫歷時1年多的兩階段公開徵選，縣長楊文科（背對鏡頭者）今天頒獎給「何理互動設計有限公司」葉彥伯（右）等前3名得獎者。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，該局在2023年10月中公開徵選縣立總圖的公共藝術設置，共有10件參加評選，最後決選出：何理互動設計有限公司，大瑪爾藝術設計有限公司，以及兆境藝術有限公司（時光獸團隊）依序獲得前3名。

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何理互動負責人葉彥伯說，他們的設計案1組共3件作品，分別是王仲堃〈迎著風，迎向未來的天空〉、何理互動〈微物之詩〉，以及陳為榛〈幾何編碼：Wall1478〉。都藉由動態作品讓民眾在視覺上感到有趣、新穎，並結合風的即時訊息，帶來作品的改變。

王仲堃〈迎著風，迎向未來的天空〉的創作示意圖。（竹縣府官網提供）

例如〈迎著風，迎向未來的天空〉是透過風吹動機械結構，帶動風車旋轉連動使得書頁翻轉，並產生光影變化。〈微物之詩〉則透過風力感測器，偵測圖書館周邊即時的風力資訊，並把數據連結到葉片做出開闔。而配合這個開闔的動作，作品的造型就像是種子一樣，予人把資訊知識散布於圖書館中的感受。

何理互動〈微物之詩〉創作品示意圖。（竹縣府官網提供）

至於作品〈幾何編碼：Wall1478〉拿台灣常見的建築元素——磁磚，跟數位視窗串聯，融合了傳統媒材與數位時代的資訊意象。

陳為榛〈幾何編碼：Wall1478〉創作示意圖。（竹縣府官網提供）

朱淑敏說，總圖書館工程今年邁入室內裝修階段，明年將試營運，計畫會在2026年中開館。配合前述期程，決選出的公共藝術作品已啟動製作，屆時將配合總圖開館同步亮相。

其中圖書館入口處就是王仲堃〈迎著風，迎向未來的天空〉，圖書館中庭將得見何理互動〈微物之詩〉，在圖書館內2到3樓挑高牆面前的就是陳為榛〈幾何編碼：Wall1478〉。

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