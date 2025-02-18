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竹縣竹東樹杞林文化館整修工程開工 藝文空間將升級

2025/02/18 17:31

竹東鎮公所爭取到內政部補助加上自籌款經費，將逐步改善樹杞林文化館內部設備，期讓民眾享受更優質的觀賞體驗。（記者廖雪茹攝）竹東鎮公所爭取到內政部補助加上自籌款經費，將逐步改善樹杞林文化館內部設備，期讓民眾享受更優質的觀賞體驗。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮樹杞林文化館將升級！竹東鎮公所表示，爭取到內政部補助加上自籌款經費，改善館舍空調、建置中央監控、汰換燈光，並進行防水工程，希望舒適的現代化藝文展演空間，讓表演團隊擁有更豐富多變的舞台照明，也讓民眾享受更優質的觀賞體驗！

竹東鎮長郭遠彰表示，樹杞林文化館為竹東鎮主要的藝文活動場所，但建物年久失修，多年來有漏水等問題。這次爭取內政部建築研究所補助，加上公所配合款，辦理改善工程。其中，斥資1,480萬元辦理的樹杞林文化空調設備改善工程，汰換冷却水塔空氣調節箱及冰水主機系統，設置中央監控電腦與調節及異常警報緊急處理跟追蹤，以節省人力，並建置建築能源管理系統（BEMS），降低耗電量，去年底已完工。

目前正辦理演藝廳燈光及屋頂防水工程，總經費近400萬元，本月10日開工，工期為90日曆天，預計5月10日竣工，將修復天花板裂縫、改善屋頂防水、汰換燈具提升照明功能、增設天花板及舞台兩側邊燈光，期待升級後的樹杞林文化館，提供更優質的藝文空間。施工期間演藝廳暫停開放使用。

新竹縣政府文化局表示，竹東舊名「橡棋林」又名樹杞林，樹杞林文化館原為新竹縣農產品展售中心，後因使用欠佳閒置，鎮公所配合2003年文化部補助推動的「地方文化館計畫」重新規劃，1樓為展覽館，2樓為588座位的表演廳，另有小型會議室1間及研習教室1間。

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