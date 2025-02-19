桃園漫畫人才培育計畫首屆成果展 2/21登場

「桃園漫畫人才培育計畫」成果展將於「淘動漫」登場。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園漫畫人才培育計畫」第1屆成果展於21日到3月2日在桃園區的「淘動漫」登場，展出參與計畫的學員作品，包括呈現桃園千塘之鄉美名的作品〈落水〉、描繪無障特色平鎮雙連坡射箭場的〈箭過青春〉等。

桃園漫畫人才培育計畫去年首次舉辦，吸引全國64件作品參賽，最終15人獲選為學員參加培訓計畫，邀來國內外知名漫畫家與產業專家擔任講師，包括日本線上漫畫平台總編輯手塚憲一、分鏡設計大師曾建華、角色塑造專家湯翔麟、劇本創作導師東默農，引導學員們精進故事節奏、畫面表現與角色塑造等各方面。

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計畫還採「導師陪伴制」，由3位導師黃俊維、林玉琴、夏宜嵐給予學員於遇到創作瓶頸時具市場導向的建議等，15名學員也將學習後的成果，一一運用在自己的作品中，呈現更成熟的畫技與故事情節，都將於成果展中展出。

作品多以桃園文化為靈感來源，以〈落水〉為例，以桃園的千塘之鄉的美名來發想，將埤塘的水鄉文化與神靈傳說，結合成動人的故事；〈箭過青春〉描繪平鎮雙連坡射箭場是孕育許多帕運射箭國手的練習場地之一，象徵追逐夢想而不斷挑戰自我的精神。

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