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桃園漫畫人才培育計畫首屆成果展 2/21登場

2025/02/19 14:18

「桃園漫畫人才培育計畫」成果展將於「淘動漫」登場。（桃園市政府提供）「桃園漫畫人才培育計畫」成果展將於「淘動漫」登場。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園漫畫人才培育計畫」第1屆成果展於21日到3月2日在桃園區的「淘動漫」登場，展出參與計畫的學員作品，包括呈現桃園千塘之鄉美名的作品〈落水〉、描繪無障特色平鎮雙連坡射箭場的箭過青春等。

桃園漫畫人才培育計畫去年首次舉辦，吸引全國64件作品參賽，最終15人獲選為學員參加培訓計畫，邀來國內外知名漫畫家與產業專家擔任講師，包括日本線上漫畫平台總編輯手塚憲一、分鏡設計大師曾建華、角色塑造專家湯翔麟、劇本創作導師東默農，引導學員們精進故事節奏、畫面表現與角色塑造等各方面。

計畫還採「導師陪伴制」，由3位導師黃俊維、林玉琴、夏宜嵐給予學員於遇到創作瓶頸時具市場導向的建議等，15名學員也將學習後的成果，一一運用在自己的作品中，呈現更成熟的畫技與故事情節，都將於成果展中展出。

作品多以桃園文化為靈感來源，以〈落水〉為例，以桃園的千塘之鄉的美名來發想，將埤塘的水鄉文化與神靈傳說，結合成動人的故事；箭過青春描繪平鎮雙連坡射箭場是孕育許多帕運射箭國手的練習場地之一，象徵追逐夢想而不斷挑戰自我的精神。

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