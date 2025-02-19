文化總會執委改選 曹興誠、楊力州入列

新任執委名單中，聯電創辦人曹興誠因致力推動大罷免備受注目。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕中華文化總會昨（18）日進行執行委員改選，由會員選出執行委員跟諮議委員，共選出執委35人、諮議委員11人，委員再推舉並投票新任會長。除由賴清德總統連任會長之外，副會長由江春男連任，以及蕭美琴副總統新任。而新任執委中，聯電創辦人曹興誠、導演楊力州，則因致力推動大罷免備受注目。

第9屆文化總會執行委員名單中，連任者23人，包括賴清德、江春男、林明成、陳榮泉、洪三雄、林正儀、簡志忠、陳景林、平路、郝廣才、李永豐、吳文欽（吳念真）、李傳洪、何美玥、許勝雄、李成家、黃崇仁、黃茂雄、陳進財、徐旭東 、江松樺、吳永吉、黃子成。

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導演楊力州亦入列執委名單。（資料照）

新任則有12人，包括蕭美琴、張基義 （台灣設計研究院院長）、楊力州、黃聲遠（田中央聯合建築師事務所建築師）、賴靜嫻（寶島聯播網董事長）、張永昌（湠台灣電影總經理）、曾冠榕（音樂創作者）、石明謹（台灣足球發展協會理事長）、劉柏君（台灣女子運動體育協會理事長）、萬文財（天正國際精密機械董事長）、王隆興（隆興鋼鐵）、曹興誠。

另有諮議委員名單包括：吳靜吉、黃光男、唐美雲、陳玲玉、陳守國、柯珀汝、朱宗慶、張瑞昌、翁金珠、陳啟村、馮勝賢。

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