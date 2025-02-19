好戲連台！宜蘭傳藝園區啟動駐園團隊及傳統工藝展演

宜蘭傳藝園區啟動駐園團隊及傳統工藝展演，圖為排灣族口、鼻笛吟唱傳統情歌與傳說。（傳藝中心提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心主辦的傳統藝術接班人駐園演出及傳統工藝推廣計畫，陸續在宜蘭傳藝園區登場。今年首次入選的宜蘭本地歌仔表演團隊壯三新涼樂團、說唱曲藝類的台北曲藝團，由年輕藝生詮釋宜蘭本地歌仔及當代說唱曲藝的精髓。

宜蘭本地歌仔表演團隊壯三新涼樂團，首次入選傳統藝術接班人駐園演出。（傳藝中心提供）

傳藝中心的傳統藝術接班人駐園演出及傳統工藝推廣計畫，從2017年開辦至今，今年駐園演出（接班人好戲台）表演類別，包括布袋戲、歌仔戲、北管戲曲、北管音樂、排灣族口、鼻笛、說唱、宜蘭本地歌仔、說唱曲藝，其中今年新增的宜蘭本地歌仔、說唱曲藝，分別由壯三新涼樂團和台北曲藝團擔綱演出。

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活動期間，工藝師進駐宜蘭傳藝園區創作。（傳藝中心提供）

至於傳統工藝推廣計畫（接班人好手路），有傳統木雕、錫工藝、漆工藝、竹工藝-籃胎漆器、竹籐編，甄選13名工藝師到場創作示範與解說，辦理駐園作品展、工藝手作體驗、講座，內容豐富多元。

宜蘭傳藝園區活動會場有竹籐編作品創作解說。（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，宜蘭傳藝園區駐園演出訂於22日啟動，有17支團隊參與演出，將持續到11月10日，每天上午11點半、下午3點在曲藝館、蔣渭水演藝廳表演二場次。傳統工藝推廣計畫有即日起在展示館一樓（傳藝工坊）展出，展至12月17日。

活動期間，主辦單位歡迎大家入園感受台灣傳統工藝、表演藝術的內涵與魅力，詳細內容可上傳藝中心官網查詢，網址：https://www.ncfta.gov.tw/。

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