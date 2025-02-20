衛武營「瘋迷24」柴可夫斯基伴周末 前夜加碼歌劇音樂會

衛武營「瘋迷24柴可夫斯基」將於2月22至23日登場，藝術總監簡文彬（中）邀請大家一起欣賞演出。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「瘋迷24柴可夫斯基」22至23日登場，推出逾30場節目、活動，集結300名音樂家輪番演出，21日前夜加碼《尤金・奧涅金》歌劇音樂會，演繹柴可夫斯基經典之作。目前套票已售罄，僅剩半夜場及歌劇音樂會少數票券，民眾把握機會搶票，感受俄國旋律大師音樂世界。

衛武營藝術總監簡文彬搞笑以天鵝造型出場。（記者陳文嬋攝）



藝術總監簡文彬表示，「瘋迷24」系列今年邁入第4年，已帶領樂迷探索舒伯特、莫札特和貝多芬等作曲家音樂世界，今年以柴可夫斯基為主題，策展多元，透過管絃樂系列、精選室內樂、獨奏曲集錦、柴可夫斯基Talk&Show、講座音樂會、爵士午夜場等展演，伴隨影片放映、武營來跳舞等系列周邊活動，在衛武營24小時徹夜狂歡，21日前夜加碼限定《尤金・奧涅金》歌劇音樂會，邀請愛樂迷一起以音符為橋樑，全方位無死角直擊旋律大師纖細敏感內心。

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《尤金・奧涅金》是柴可夫斯基以俄國文學之父普希金同名小說為靈感創作，精選其中高張力戲劇情節，僅用3幕深刻描繪角色們內心狀態與掙扎，無處不在「對比」音樂設計，成為柴可夫斯基最經典歌劇。音樂會由簡文彬指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，並邀請韓國男中音丁一憲等國內外聲樂家同台演出，詠歎不能重來的過去、愛及悔恨。

音樂廳推出管弦樂系列，由柴可夫斯基第一部芭蕾音樂《天鵝湖》拉開帷幕，國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團等輪番登台演出，獻演柴可夫斯基三大芭蕾舞音樂組曲等，感受「柴式大型管絃樂」精華；還有金曲獎鋼琴才女許郁瑛以小重奏形式，演出琴迷柴可夫斯基爵士午夜場，講師吳毓庭帶來主題講座，探索更多柴式經典。

南台灣室內樂協會演出柴可夫斯基D大調第一號弦樂四重奏作品11第二樂章「如歌的行板」。（記者陳文嬋攝）

表演廳規畫精選室內樂、獨奏曲集錦兩大系列，精選室內樂囊括《紀念一位偉大藝術家》、《佛羅倫斯的回憶》六重奏，獨奏曲集錦以鋼琴獨奏作品為主線，安排著名《四季》鋼琴曲演出；周六講座音樂會及周日精選聲樂場，將演出柴可夫斯基歌劇選粹及藝術歌曲，呈現柴式另一塊創作瑰寶。

衛武營打造音樂廳3樓大廳為小憩和交流場所，推出4場「柴可夫斯基 Talk & Show」，以鋼琴獨奏或室內樂編制，演繹柴可夫斯基多首經典作品；周日放映入選2022年坎城影展電影，透過《柴可夫斯基的妻子》安東妮娜視角，看見偉大音樂家更人性化一面。

樹冠大廳東側露台於六日推出武營來跳舞，跟著柴可夫斯基音樂深夜舞動身體，認識三大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》等浪漫與純粹。

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