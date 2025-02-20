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全國學生音樂團體賽北區決賽在新竹 賽事自3月起歡迎來加油

2025/02/20 14:46

113學年全國學生音樂比賽北區決賽，行進管樂賽程表。（新竹縣政府官網提供）113學年全國學生音樂比賽北區決賽，行進管樂賽程表。（新竹縣政府官網提供）

113學年全國學生音樂比賽北區決賽，行進管樂賽程表。（擷取自新竹縣政府官網）113學年全國學生音樂比賽北區決賽，行進管樂賽程表。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕113學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽由新竹縣政府承辦， 3月1日至3月15日一連15天在新竹縣體育館、樹杞林文化館、新竹縣文化局演藝廳及新竹市文化局演藝廳等4個場館進行，來自10縣市菁英好手同場交流；其中，3月1日下午的行進管樂項目，建中、北一女等學校隊伍將在體育館比賽，內容精采可期。

112學年度全國學生音樂比賽北區團體賽，新竹縣博愛國中國樂合奏獲得特優。（新竹縣政府官網提供）112學年度全國學生音樂比賽北區團體賽，新竹縣博愛國中國樂合奏獲得特優。（新竹縣政府官網提供）

新竹縣長楊文科表示，「台上10分鐘，台下10年功」，音樂藝術的完美表現，除了參賽學生自己的努力，背後更有學校師長及家長不遺餘力的支持。本賽事由教育部指導，國立台灣藝術教育館主辦，新竹縣政府委請二重國小、光明國小、竹北國小及興隆國小等4校共同承辦，並邀集多校協力舉行。

比賽項目包括行進管樂、國樂、絲竹樂、管樂、管弦樂、合唱等17個項目，參賽學校涵蓋大專院校、高中職及國中小，皆可看到各團隊精湛演出。3月1日下午1點30分在體育場舉行的行進管樂項目，將有難得一見的建中、北一女、中山女中、景美女中等學校隊伍在體育館進行比賽。

112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽狀況。（擷取自新竹縣政府官網）112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽狀況。（擷取自新竹縣政府官網）

教育局指出，本次團體項目北區決賽參賽者來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣等10個縣巿，參賽人數是歷年之冠，計有908隊、2萬6854名菁英好手同場交流，新竹縣則由五峰國中等15校、共42隊代表參賽。

教育局長楊郡慈表示，感謝各位師長盡全力做好賽事規畫，因應近期地震頻傳，特別檢視競賽場地緊急避難設施，以維護參加人員的安全，也期許各縣市團隊互相觀摩交流，孩子們能夠大展長才，爭取最好的成績。比賽訊息及賽程表，可逕至全國學生音樂比賽決賽網站： web.arte.gov.tw/music/ 查詢及下載。

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