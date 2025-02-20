響應世界母語日 汐止大同分館2/21至3/31推在地歷史特展

新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」今（20）日啟用，並自2月21日至3月31日推出「汐止水城的流年與光華」特展。（新北市立圖書館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕響應2月21日「世界母語日」，新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」今（20）日啟用，並自2月21日至3月31日推出「汐止水城的流年與光華」特展，以台語、客語、原住民語等不同語言形式，帶大家認識汐止的古往今來；系列活動設置免費講座、原民稻草編織體驗、泡茶體驗等，部分活動需要事前報名。

市圖館長吳佳珊表示，舊稱「水返腳」的汐止，早期以茶葉、農業、煤礦及重工業為主，在基隆河運發達時，曾是重要的水運港口及貨物轉運站，近年來已發展成新興科技城，汐止大同分館設置「在地知識學專區」，將展示文史資料、圖書、老照片、在地文史收藏家珍藏物件；「水城汐止的流年與光華」開幕特展除有老照片展，還有早期生活器物如慶典食品「紅龜粿」木製模具、計算工具砝碼秤、老算盤、銅製麵茶壺、轉盤電話等展品，另有《汐止的老契約文書與舊照片》等圖書文獻，展現汐止地區百年發展歷程。

請繼續往下閱讀...

市圖補充，響應世界母語日，汐止在地知識學專區也推出台語、客語、原住民語等不同語言形式的活動，2月22日「古早古早」台語講座暨經驗分享會與「水漲車高」台語說故事活動，汐止在地文物收藏家姚添進將從客棧起家的百年老店香鋪、汐止百年老店紅龜粿說起，以及每到夜晚便熱鬧非凡的「味珍香酒家」；台語文學作家賴玉絲將為大家講《來汐止聽我們的故事》與《秀峰小市集快來買》繪本故事，透過說故事活動介紹汐止早期的生活故事與歷史軌跡。

市圖指出，2月23日「祝福繩」原住民稻草編織體驗，邀請阿美族技藝師訴說汐止樟樹灣成為「都市阿美族部落」的由來，同時結合族語教學與手作，帶領學員編織象徵吉祥、開運和趨吉避凶的「祝福繩」；3月1日「茶無此地」喝茶趣，客語薪傳師將帶大家從水返腳的茶葉興衰史認識茶文化，並進行泡茶體驗，詳細資訊可洽市圖官網：http://www.library.ntpc.gov.tw/。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法