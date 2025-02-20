自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

響應世界母語日 汐止大同分館2/21至3/31推在地歷史特展

2025/02/20 15:00

新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」今（20）日啟用，並自2月21日至3月31日推出「汐止水城的流年與光華」特展。（新北市立圖書館提供）新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」今（20）日啟用，並自2月21日至3月31日推出「汐止水城的流年與光華」特展。（新北市立圖書館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕響應2月21日「世界母語日」，新北市立圖書館汐止大同分館「汐止在地知識學專區」今（20）日啟用，並自2月21日至3月31日推出「汐止水城的流年與光華」特展，以台語、客語、原住民語等不同語言形式，帶大家認識汐止的古往今來；系列活動設置免費講座、原民稻草編織體驗、泡茶體驗等，部分活動需要事前報名。

市圖館長吳佳珊表示，舊稱「水返腳」的汐止，早期以茶葉、農業、煤礦及重工業為主，在基隆河運發達時，曾是重要的水運港口及貨物轉運站，近年來已發展成新興科技城，汐止大同分館設置「在地知識學專區」，將展示文史資料、圖書、老照片、在地文史收藏家珍藏物件；「水城汐止的流年與光華」開幕特展除有老照片展，還有早期生活器物如慶典食品「紅龜粿」木製模具、計算工具砝碼秤、老算盤、銅製麵茶壺、轉盤電話等展品，另有《汐止的老契約文書與舊照片》等圖書文獻，展現汐止地區百年發展歷程。

市圖補充，響應世界母語日，汐止在地知識學專區也推出台語、客語、原住民語等不同語言形式的活動，2月22日「古早古早」台語講座暨經驗分享會與「水漲車高」台語說故事活動，汐止在地文物收藏家姚添進將從客棧起家的百年老店香鋪、汐止百年老店紅龜粿說起，以及每到夜晚便熱鬧非凡的「味珍香酒家」；台語文學作家賴玉絲將為大家講《來汐止聽我們的故事》與《秀峰小市集快來買》繪本故事，透過說故事活動介紹汐止早期的生活故事與歷史軌跡。

市圖指出，2月23日「祝福繩」原住民稻草編織體驗，邀請阿美族技藝師訴說汐止樟樹灣成為「都市阿美族部落」的由來，同時結合族語教學與手作，帶領學員編織象徵吉祥、開運和趨吉避凶的「祝福繩」；3月1日「茶無此地」喝茶趣，客語薪傳師將帶大家從水返腳的茶葉興衰史認識茶文化，並進行泡茶體驗，詳細資訊可洽市圖官網：http://www.library.ntpc.gov.tw/

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應