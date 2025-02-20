高流首辦黑膠市集 上千張老唱片待伯樂週末尋寶

高流首辦黑膠市集活動，將於爵式唱片行舉辦多場講座。（高流提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕在數位串流時代，黑膠老唱片魅力不減，高雄流行音樂中心本週六日將首度舉辦「膠流膠流」黑膠市集活動，除有上千張各類型黑膠唱片展售，並有現場吉他走唱、影片欣賞和免費講座，歡迎黑膠迷來場難得的一期一會。

高流執行長丁度嵐表示，黑膠近年來有明顯復甦成長趨勢，銷售金額已連續數年高於傳統雷射唱片，儘管串流音樂盛行，顯見黑膠還是有永不退流行的獨特魅力。

請繼續往下閱讀...

高流指出，因高市府影音築港計畫，爵式唱片行進駐高流音浪塔，2年多來舉辦多場主題企劃及例行演出活動，已培養出相當規模客群，也創造在地音樂場景。

本週六日（22、23日）首辦的「膠流膠流」黑膠市集活動，邀請在地艾比路唱片行、台中老頭唱片行和藍色唱片行等店家，將各自專擅的品項搬到高流，讓習慣聽串流的歌迷，趁此機會拿起最傳統的音樂載體黑膠，從裡到外感受、觀看與聆聽，感受實體唱片的美好，歌迷可與店家直接互動、有問必答。

高流表示，黑膠市集週六下午3點至9點、週日下午1點至6點，在音浪塔2樓廊道登場，活動期間現場將有各店家展售大量珍稀黑膠，包括老頭唱片多款絕版香港70、80年代及電影原聲經典黑膠，爵式唱片備有近千張爵士樂二手黑膠及日本爵士樂手黑膠均一價350元特賣，藍色唱片行現場展示DJ唱盤、唱頭、唱片飛行箱等硬體，現場也接受硬體諮詢及數百張二手、新品黑膠販售，另全館黑膠及黑膠飾品9折特惠。

高流黑膠市集活動，週六晚上邀請David Chen藍調吉他現場走唱。（高流提供）

週六晚上爵式唱片行配合藍調黑膠展，特邀藍調吉他手、唱作人David Chen吉他走唱演出，影片欣賞安排曾入圍2018高雄電影節國際短片競賽單元短片《搵翻自己 Myself Found》，週日免費音樂講座有藍色唱片行負責人JJ主講「黑膠與DJ&硬體基礎入門」、艾比路唱片行負責人陳建勳主講「經典搖滾樂的EP」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法