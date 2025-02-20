屏東228紀念音樂劇《以愛相會》 傳遞愛與和平 小嫻、陳子豪演出

228紀念音樂劇《以愛相會》屏東演藝廳售票演出，圖為參與演員。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府製作的228紀念音樂劇《以愛相會》，以屏東小人物「阿會」阿嬤的真實故事為藍本，透過她在228事件中的經歷，傳遞「仇恨無法成就，愛能包容一切」的主題，將於2月28日下午2時30分及7時30分在屏東演藝廳各演出一場。

屏東縣政府文化處指出，音樂劇結合戲劇、歌唱、交響樂、流行音樂，輔以多媒體影像及炫麗的舞台技術，讓觀眾能更深入感受那段歷史的情感波瀾與人性光輝，邀請藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪擔綱演出，並集結來自屏東的優秀歌手、演員與舞者，共同呈現台灣早期台語流行曲《漂浪之女》，以及融合屏東文化的新創歌曲《以愛相會》。

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文化處說明，此劇主要描述高齡96歲阿會阿嬤的生命故事。她與丈夫玉杉於新婚期間正逢228事件，他們一邊經歷新婚的甜蜜，一邊面對時代的動盪與生死交關。音樂劇透過這段動人故事，邀請觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

演出內容除了以戲劇和音樂交織的情節，更融入古典歌劇與日本演歌，展現多元的音樂形式，藉此將愛與和平的信念傳遞給每一位觀眾。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，並可使用文化幣購票，享有5折優惠，更多活動詳請可至屏東藝遊粉絲專頁查詢。

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