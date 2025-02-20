編織作品宛如名牌包 屏大教授朱素貞創作展像極了精品店

「這是藝術品？」朱素貞編織創作展展場像極了精品店。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學視覺藝術學系教授朱素貞取月桃葉鞘、呢絨布、塑料等為材料，只用剪刀和一把尺，就編織出宛如柏金包等名牌風的藝術手提包作品，加上融入小香風的掛畫，今天（20日）起推出「這是藝術品？」編織創作展，整個展場像精品店般，令人留下深刻印象。

「這是藝術品？」 朱素貞編織創作展今天在屏東大學屏師校區藝文中心開幕。（記者羅欣貞攝）

本身就喜歡名牌包的朱素貞，從藝術教育的角度，透過創作展探討時尚、藝術、環保三者之間的關係，希望藝術品也能變成精品，創造出不凡身價，帶給學生新的啟發；朱素貞表示，世界知名品牌包，價格十分昂貴，而且不是有錢就買得到。有一次她去名牌包櫃台詢問是否有某包包，結果店員以「作品」稱呼自家販售的產品，帶給她極大的心理衝擊，因為這些包包在店員眼中不僅是精品，而是藝術品。

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屏東大學視覺藝術學系教授朱素貞利用易取得也是原住民部落常見的月桃葉鞘，編織出名牌風格手提包。（記者羅欣貞攝）

從極簡設計出發，作品所使用的材料包括月桃葉鞘、印有豹紋的呢絨布，以及壓製成鱷魚皮紋路的塑料等多元材質，朱素貞認為，塑膠不是萬惡的東西，如能善用其多彩繽紛、可塑性高和防潑水、防髒，甚至可回收再利用等特性，不必取用動物毛皮，就能編織出兼具藝術性、環保且十分耐用的包包。

除了提包，她也以知名軟呢外套為隱喻，展出9幅「小香風」掛畫，外套的局部包括衣領、袖子、口袋，甚至禮物盒的外觀等，都是創作發想的靈感，創作具有名牌錯覺的藝術品，與20個各式包包相得益彰，讓整個展場充滿時尚藝術感，完全看不出是以極便宜的材質編織出來的作品。

「這是藝術品？」 朱素貞編織創作展 兼具藝術時尚環保。（記者羅欣貞攝）

朱素貞說，月桃葉在原住民部落經常可見，一般編織成菜籃、搖籃等，但她以月桃葉鞘，比照名牌包的尺寸、形式等，完成各式包包創作；奢侈精品的商業策略值得借鑑，可做為藝術行銷的研究課題之一，未來有機會盼到部落裡與族人交流、相互學習。創作展今起在屏大屏師校區藝文中心登場，展至2月27日。

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