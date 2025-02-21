自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

看展做公益 竹科實中水彩聯展義賣

2025/02/21 14:05

竹北新瓦屋「匯客市」策展人蔣育鳳說，竹科實中水彩研習班學員聯展也義賣畫作，所得6成將捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）竹北新瓦屋「匯客市」策展人蔣育鳳說，竹科實中水彩研習班學員聯展也義賣畫作，所得6成將捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕由水彩名家洪東標指導的新竹科學園區實驗中學水彩創作研習班，21名學員即日起到4月30日，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的「匯客市」，聯手展出37幅他們去年的研習成果，聯展期間同步舉辦畫作義賣，所得的6成將捐助財團法人創世社會福利基金會幫助植物人。

新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底舉辦竹科實中水彩班聯展和義賣。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底舉辦竹科實中水彩班聯展和義賣。（記者黃美珠攝）

策展人蔣育鳳說，這次聯展以「分享」為題，展出的37幅水彩創作有的是旅遊記事，有的是國內外的山水景致，還有配合春天來到的花卉或森林之美等，各異其趣。

新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底的水彩畫展將同步義賣捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底的水彩畫展將同步義賣捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）

台灣北部知名的老梅綠石槽，或是新竹縣新春最為人所愛的柑橘，還是5月之後夜夜點燈的流螢、入夏後的水蜜桃，透過他們至少10年以上的畫工，統統從眼睛所見，轉化成為一幅幅淡雅的水彩畫作，散發著新春的美好氛圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應