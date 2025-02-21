看展做公益 竹科實中水彩聯展義賣

竹北新瓦屋「匯客市」策展人蔣育鳳說，竹科實中水彩研習班學員聯展也義賣畫作，所得6成將捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕由水彩名家洪東標指導的新竹科學園區實驗中學水彩創作研習班，21名學員即日起到4月30日，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的「匯客市」，聯手展出37幅他們去年的研習成果，聯展期間同步舉辦畫作義賣，所得的6成將捐助財團法人創世社會福利基金會幫助植物人。

新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底舉辦竹科實中水彩班聯展和義賣。（記者黃美珠攝）

策展人蔣育鳳說，這次聯展以「分享」為題，展出的37幅水彩創作有的是旅遊記事，有的是國內外的山水景致，還有配合春天來到的花卉或森林之美等，各異其趣。

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新竹縣竹北市新瓦屋「匯客市」即日起到4月底的水彩畫展將同步義賣捐助創世基金會。（記者黃美珠攝）

台灣北部知名的老梅綠石槽，或是新竹縣新春最為人所愛的柑橘，還是5月之後夜夜點燈的流螢、入夏後的水蜜桃，透過他們至少10年以上的畫工，統統從眼睛所見，轉化成為一幅幅淡雅的水彩畫作，散發著新春的美好氛圍。

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