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傳承客家文化 資深廣播人陳裕美出版有聲書

2025/02/21 14:21

傳承客家文化，資深廣播人出版有聲書。（記者蔡政珉攝）傳承客家文化，資深廣播人出版有聲書。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣為客家大縣，但因少子化等因素，客家傳統文化逐漸流失，苗縣在地資深廣播人陳裕美將期約30年的訪談紀錄，分為5大類出版有聲書「苗栗客家民間文學有聲音」，今天舉辦發布會，希望能引領更多人聽見客家，看見客家，繼續傳承客家文化。

陳裕美為客家發聲一甲子，時常深入客庄社區採集諺語整理播出，其出版的「苗栗客家民間文學有聲音」分為「時令農諺」、「人生哲理」、「親情倫理」、「勸善警世」、「民俗傳說」5大類。

陳裕美說，有聲書特色爲大約近30年前音檔，採集時間為1996年至2002年，6年期間訪問苗栗縣客庄地區識字班、山歌班之老人約21人，當時年齡約在60至90歲，收錄音檔共計47段，內容豐富多元，有客家故事、笑話、童謠、山歌等，不僅反映客家先民的生活樣貌，更展現客家文化的質樸底蘊。

陳裕美出版的有聲書提供民眾免費索取，並捐贈給鄉鎮市圖書館和高中職、國中小學校，希望為傳承客家母語文化奉獻心力。

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