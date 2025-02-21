竹縣文化進軍桃機 「靚靚客家新竹縣」特展2/26登場

新竹縣客家武術舞獅發展協會也被新竹縣登錄為無形文化資產舞獅類別的保存者。（縣府文化局提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣擴大「觀光戰」，不僅拚國旅也同步抓外國觀光客的眼珠子！首度成功進軍桃園國際機場的接機大廳展演竹縣的魅力，將從下週三（26日）起到5月21日為止，於第2航廈接機大廳的「臺灣之窗」舉辦「靚靚客家新竹縣」特展，26日當天開幕式將由田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會，2個被新竹縣登錄為無形文化資產保存者的優秀傳統表演藝術團隊，向國際旅客及接機民眾展現多元客家文化面貌與獨特魅力。

田屋北管八音團是新竹縣無形文化資產傳統表演藝術八音類的保存團體。（縣府文化局提供）

縣長楊文科說，縣府為了向國際展現新竹縣在地客庄「春夏秋冬」文化與慶典活動，這次和財團法人新竹縣文化基金會聯手在桃機舉辦特展，整體風格將以「青春繽紛」為基調，呼應新竹縣是全國數一數二的年輕城市，也象徵新竹縣的客家文化既緊密地與傳統連結。希望以此爭取到更多國際旅客與國人，從桃園國際機場出發轉入新竹縣走走。

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縣府文化局長朱淑敏說，下週三（26日）的開幕儀式，將邀請被新竹縣登錄為無形文化保存團體的「田屋北管八音團」、「新竹縣客家武術舞獅發展協會」一起精采開場，現場將發放客家小點心，展現新竹縣的熱情好客。

手工吹製的「松語杯」是發想自竹縣知名畫家蕭如松「靜物~窗邊系列」的創作品，即將在桃機2航廈接機大廳展出，展現新竹縣文化的傳承與創新。（取自竹縣府官網）

靜態展示期間，3月26日、4月25日各有1場快閃活動，將分以茶文化、桐花祭為題，再次掀起話題爭取國內外旅客的注意。

朱淑敏說，「靚」在客語表示「漂亮、美麗」；「靚靚客家」反映的是客家族群對土地、自然、信仰與傳統文化的深厚情感，體現客庄生活與土地的共榮，以及獨特的生活美學追求。

所以靜態展內容包含：客家節慶、工藝、文學、飲食以及表演藝術等，分成4個單元展現，也就是春季「靚年華．桐在品春」、夏季「靚氣魄．義民燃夏」、秋季「靚豐收．如意事秋」，以及冬季「靚平安．食福鬧冬」，用一年四季構築出猶如一幅浮世繪般的竹縣客庄常民生活日常。

藉由特展，新竹縣也將端上竹縣藝術家、工藝家的工藝、或文創創作品20多件，搭配客家八音慣用樂器、客家方口獅等文物器具展示，讓民眾更加了解新竹縣客家文化的傳統與創新。

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