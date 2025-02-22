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外送員這舉動 讓客戶讚到爆

2025/02/22 11:00

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

〔文／藍月琉璃〕對於外送員的看法，大都是由電視或社群網站的爆料新聞塑造而成，闖紅燈、爭吵、沒水準或打架等誇張形象。

接觸的外送員中，確實遇過少數幾位態度不佳，但大部分的外送員都是有禮貌的。其中印象最深刻的一位是大約50多歲的中年大叔，當時我在陽台曬完衣服正趕著要下樓取餐，在客廳的孩子出於好意想先打開大門，那位外送大叔很溫柔教導孩子：「外面壞人很多，不管是誰來都不可以亂開門，陌生人不可以，就算是認識的人也不可以，一定要先問過爸爸媽媽，他們同意後才能開門，知道嗎？」

望著中年大叔離去的背影，我心中感謝並深省。防人之心不可無，他幫我的孩子上了一堂寶貴的居家安全課，點醒我應該要教育孩子這些重要的細節。

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