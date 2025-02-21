4月起台北直飛關島度假趣 優惠來回機票含2件托運行李、免簽輕鬆玩

遊關島可欣賞精采的查莫洛文化表演。（關島台灣辦事處提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接4月連假，計畫想去哪裡度假嗎？若想來個輕鬆且深度的海島遊，不妨考慮關島。這座擁有4000年歷史文化、夢幻海景與豐富活動的美國海島，無論是悠閒度假、歷史探索、極限冒險，還是盡情購物與品味美食，都能滿足不同旅客的旅行需求，尤其聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，每週三、六直飛關島，即日起至3月4日限時預訂，適用4月5日至6月27日航班，不僅享優惠票價，每張機票皆含2件23公斤托運行李，讓旅客輕鬆出行，盡情享受購物樂趣，輕鬆帶回滿滿戰利品與關島伴手禮。

直飛關島只需3.5小時，即可沉浸在陽光普照的熱帶度假氛圍。（關島台灣辦事處提供）

關島台灣辦事處表示，關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民，其自然美景和白色沙灘，使它成為極受台灣遊客歡迎的旅遊目的地。為了讓台灣旅客輕鬆暢遊關島，聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，只需3.5小時飛行，即可沉浸在陽光普照的熱帶度假氛圍，細白沙灘與清澈碧藍的海水隨時歡迎大家到來。加上關島擁有四季如夏的氣候，不僅坐擁壯麗的自然景觀，更受水上與戶外活動愛好者推崇，從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，可盡情體驗島嶼冒險的樂趣。當夜晚降臨，還可欣賞特別的查莫洛文化表演晚餐秀，或造訪每週三限定的查莫洛夜市，感受原汁原味的當地文化、美食與熱情氛圍。

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從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，在關島可盡情體驗島嶼冒險樂趣。（關島台灣辦事處提供）

除了徜徉在關島溫暖迷人的海灘、體驗杜夢灣的五星級度假飯店，關島也是極受觀光客青睞的購物天地，聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，除享優惠票價，每張機票皆含2件23公斤托運行李，促銷機位有限，心動了行動也要快，詳詢聯合航空官網或各大旅行社；更多關島旅遊資訊詳詢關島觀光局GVB台灣官網。

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