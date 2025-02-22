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扎根傳承阿美族歌謠 台東杵音文化藝術團獲推展本土語言傑出團體貢獻獎
台東阿美族杵音文化藝術團集結老中青傳承馬蘭部落族語歌謠，更保留了阿美族重要的複音歌謠。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕台東阿美族杵音文化藝術團成立28年，集結老中青傳承馬蘭部落族語歌聲，多次站上國際舞台，成了用傳統藝術傳承族語的國家重量級保存者，昨天獲教育部頒贈114年表揚推展本土語言傑出團體貢獻獎，並於頒證典禮開場演出。
1997年，杵音文化藝術團正式成立，承載著阿美族文化傳承的使命。他們將傳統馬蘭阿美族複音歌謠「Macacadaay」推上國內、外舞台，讓這珍貴的無形文化 資產得以在更廣闊的天地綻放光芒。
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杵音集結部落、學校與社區的族人，28年來不間斷培育人才，成為阿美族馬蘭部落的文化集散地，並以「馬蘭阿美族」部落文化為根基， 編撰多齣音樂劇與歌舞劇，呈現族群特色。
杵音長期致力於國內、國外文化交流，推廣阿美族語言，登上國內、外舞台，還與音樂學者合作，保留了馬蘭阿美族的複音歌謠，出版有聲書並與9個社區團體及部落合作，扎根地方，保存珍貴語料。
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