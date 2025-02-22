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東京「台灣文化祭2025春」登場 台南參展3天預期吸引2萬人

2025/02/22 15:17

「台灣文化祭2025春」登場，南市觀旅局參展預期累計2萬人次參觀。（南市觀旅局提供）「台灣文化祭2025春」登場，南市觀旅局參展預期累計2萬人次參觀。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕「台灣文化祭2025春」今起至24日在東京丸之內KITTE登場，南市觀旅局透過展示不同主題日語觀光地圖、文宣小物及特色物產吸引關注，預期可累計2萬人次參觀。

為拓展台南國際觀光市場，觀旅局積極開展海外行銷活動，宣傳特有的古都觀光魅力。此次參與「台灣文化祭2025春」展出，會場直通日本最重要交通樞紐東京車站地下道，人流眾多吸引往來民眾前來參觀，透過展示廟宇、古蹟、關子嶺、觀光公車，及小港快線等日語觀光主題地圖，及台南觀光吉祥物魚頭君文宣小物，加上鳳梨酥、柚花咖啡等台南特色物產，吸引現場民眾目光。

「台灣文化祭2025春」即日起至24日在東京丸之內KITTE登場。（南市觀旅局提供）「台灣文化祭2025春」即日起至24日在東京丸之內KITTE登場。（南市觀旅局提供）

市長黃偉哲表示，本次「台灣文化祭2025春」主題為元宵節，而台南燈節更是獨樹一幟，包括鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會，以及新營波光節，都是非常適合推薦日客的兼具文化傳統體驗的觀光行程，希望透過此次活動讓更多人認識台南，讓台南成為海外遊客觀光首選。

台南被譽為台灣文化首都，城市觀光連續獲得國際媒體好評，2024年獲CNN評選為全球最值得造訪的24個地點之一。英國國家地理旅遊雜誌也將台南列入2024年全球30個最酷景點榜單。2025年再獲英國《Time Out》雜誌列入亞洲最佳旅行地，盛讚台南歷史底蘊、美食之都的地位。

觀旅局長林國華表示，國際媒體認可提高台南在全球旅遊市場中的能見度，期待透過海外行銷活動，直接將台南的旅遊資訊提供給民眾。未來將持續加強旅遊友善接待環境，並透過城市形象廣告提升台南在國際舞台的能見度，歡迎國內外旅客前來體驗台南的豐富文化和獨特風情。

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