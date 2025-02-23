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重現136年前聖旨旌表「五世同堂」 通霄李氏祭祖申請無形文化資產

2025/02/23 12:38

李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，並向文化部申請無形文化資產。 （圖由民眾提供）李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，並向文化部申請無形文化資產。 （圖由民眾提供）

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李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，裝扮成大清武官騎馬前來。（圖由民眾提供）李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，裝扮成大清武官騎馬前來。（圖由民眾提供）

通霄騰清公祠 獲登錄歷史建築

李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，文官乘轎而至。（圖由民眾提供）李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，文官乘轎而至。（圖由民眾提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮歷史建築「騰清公祠」為客家先賢李騰清所建之李氏公廳，其後代今（23）日上午掃墓祭祖，重現136年前清領光緒年間「文官下轎、武官下馬」頒聖旨旌表「五世同堂」的歷史榮耀，並向文化部申請無形文化資產，予以保存。

李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，各房代表宗親跪接聖旨。（圖由民眾提供）李騰清後代於今（23）日掃墓祭祖，循古禮重現136年前清光緒年間頒聖旨旌表「五世同堂」，各房代表宗親跪接聖旨。（圖由民眾提供）

李騰清原居銅鑼鄉，後至通霄鎮南和、城南里拓墾，建李氏公廳，精通醫道、望重鄉里。他因推崇家庭倫理，實踐了五代同堂，獲光緒皇帝御准旌表「五世同堂」；然因早年交通不便，聖旨於1889年抵達通霄時，李騰清已去世2年，由子孫於公廳前跪接。

李騰清所建的李氏公廳，於去年獲登錄為苗栗縣歷史建築「通霄騰清公祠」，後代為紀念他獲御准旌表「五世同堂」的歷史榮耀，於今天重現當年「文官下轎、武官下馬」頒聖旨儀式。

儀式開始，由報馬仔敲鑼通報，哨角隊隨後鳴奏迎領騎馬武官與乘轎文官；待文官下轎、武官下馬後，各房子嗣代表於公廳前跪接聖旨，再依循傳統三獻禮祭祖，莊嚴隆重。之後宗親們轉往李騰清位於銅鑼鄉的墓塚祭祀。

儀式吸引許多宗親子嗣及地方民眾參與觀禮。李騰清後代李安能表示，20多年前，也曾辦理過「文官下轎、武官下馬」頒聖旨旌表「五世同堂」活動，隨著宗親認同度提高，所以今年盛大辦理，並向文化部申請無形文化資產，盼讓此儀式代代相傳。

有宗親表示，透過此種儀式，讓他更了解家族血脈傳衍及先祖的榮耀功蹟。不少地方民眾是第一次見到，也說，真的很特別，也對地方文史有更進一步的認識。

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