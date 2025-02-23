與會人士手持自由之花，呼應全台各地公民運動遍地開花，象徵讓自由的精神在全台盛開。 （記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣唯一以轉型正義為主軸的「自由路上藝術節」，今年邁入第7屆，但受文化部今年度預算遭藍白立委無差別凍刪逾40億衝擊，藝術節重頭戲「音樂節」及人權市集因經費不足，被迫取消，「自由路上藝術節」今天照常開展，主辦單位好民文化行動協會理事長鍾瀚樞強調，無畏打壓，會持續打拚「等待天光彼一工」。

文化部預算遭刪凍衝擊，自由路上藝術節重頭戲音樂節被迫取消，今照常開幕辦講座及展覽等。（記者蘇孟娟攝）

「自由路上藝術節」每年均在228和平紀念日前夕到407言論自由日前後推出系列藝文活動，以藝術與文化行動，由下而上推動轉型正義，讓民眾認識國民黨威權統治下刻意被抹除的在地記憶，以及台灣人民主追求的歷史，也是中台灣唯一以轉型正義為主軸的藝術節活動。

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其中「自由路上音樂節」每年邀請堅持台灣主體性的獨立樂團演出，並有穿插議題短講及邀請議題團體共同參與的人權市集活動，盼以文化行動的力量，凝聚台灣社會，面對創傷、長出力量。

好民副理事長林芳如指出，已往舉辦自由路上藝術節預算多數靠自籌及小額捐款，約有1/3來自跟文化部申請補助，但去年遭國民黨立委抹黑指稱拿政府補助卻鼓吹青鳥行動跟號召罷免立委等，藍白立委刪轉型正義預算，更無差別凍刪文化部預算，影響所及今年預算申請無以為繼，經費縮減下幾經評估，今年忍痛取消音樂節，改以其他型態繼續「發聲」，包括舉辦講座及展覽等。

今日自由路上藝術節開幕，好民理事長鍾瀚樞指出，目前地緣政治動盪，內外交迫，國家處境艱難，好民也遇到濟濟困難跟挑戰，今年首度無法舉辦音樂節，但身為台灣人不會失志，時局雖然艱難，邀請民眾一起攜手修復歷史的傷口、爬梳真相與正義，更讓台灣文化主體性在地生根

史明基金會董事長黃敏紅出席開幕活動時指出，近來立法院被藍白立委以多數剝奪民主投票權，甚至企圖惡意讓台灣陷入混亂，讓中國得利，「台灣要如何保護台灣」，目前民進黨全力幫台灣在國際上「顧好」，若內部被「惡意」把持，後果令人不敢想像，喚起台灣人的自覺很重要，希望能代代傳承繼續把台灣推向世界。

台灣中社教授劉曜華則指出，台中市共有4條自由路，除市區自由路外，包括沙鹿、霧峰及大肚均有自由路，期許未來「自由路上藝術節」能在各條自由路上開枝散葉舉辦活動，讓更多人參與。

今日開幕中與會人士手持自由之花，盼呼應過去一年中全台各地公民運動遍地開花，以「自由開花」行動，象徵讓自由的精神盛開，花朵更象徵蔓延全台的民主星星之火，在整座島嶼綻放。

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