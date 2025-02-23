颱風倒木成裝置藝術 北市杜鵑花季3/1大安森林公園登場

2025年台北杜鵑花季3月1日開幕。（北市公園處提供）

〔記者蔡思培／台北報導〕2025年台北杜鵑花季3月1日開幕，今年活動以「心花開、森不息」為主題，大安森林公園將將有9萬多株杜鵑花，化身為春日花海，帶來繽紛浪漫的城市色彩，遊客還可看到歷經12年雜交及選拔試驗才成功培育出的杜鵑花品種。今年花季也納入環境永續理念，部分裝置藝術及花卉襯景選用颱風後的倒木及海洋與建築廢棄物，賦予廢棄材料新生命。

今年花季融入風倒木及廢棄物再利用計畫，透過藝術創作與景觀設計賦予廢棄材料新生命。（北市公園處提供）

2025年台北杜鵑花季3月1日至3月31日在大安森林公園登場，將有平戶杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑、原生杜鵑等花種。花季將在3月1日由「春之聲音樂會」揭開序幕。今年花季為落實環境永續理念，也融入風倒木及廢棄物再利用計畫，透過藝術創作與景觀設計賦予廢棄材料新生命，「安森之冠」舞台等部分裝置藝術及花卉襯景更選用颱風後的倒木及海洋與建築廢棄物，不僅提升園區綠化品質，也展現城市資源循環與生態復育的努力，市民賞花同時也感受永續共生價值。

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「桃園2號-火炬」花瓣邊緣則呈波浪狀，花色隨綻放變化。 （北市公園處提供）

公園處表示，杜鵑花季期間，公園內可觀賞到紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，以及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，浪漫花型及色系有別於一般公園道路的杜鵑花，是由桃園區農業改良場提供借展。在花開美麗的背後，是歷經12年雜交及選拔試驗，成功培育出適合台灣北部地區平地景觀使用的杜鵑花品種。

「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑花朵半開時形似玫瑰，盛開後圓潤飽滿，且整株開花整齊，滿花成為花叢間最耀眼的紅色亮點。「桃園2號-火炬」花瓣邊緣則呈波浪狀，花色隨綻放變化，由於親本是金毛杜鵑後代金毛磚紅品種，也帶有金毛杜鵑的特色，葉片具有絨毛。

杜鵑花季「安森之冠」舞台使用颱風後倒木作為素材。（北市公園處提供）

市府也配合杜鵑花季規劃多項精彩活動，每週末都有「安森音樂派對」，由夢蝶樂團、木吉他創作歌手李霈雯、陶笛阿志、西班牙樂團Buskavidas在花海間演奏，讓民眾享受愜意的春日時光。「植感生活教室」也推出彩繪春風鈴、森音拇指琴、花漾綠苔球等手作課程，讓民眾參與者做出屬於自己的杜鵑紀念品。賞花民眾在「安森之冠」舞台周邊填寫問券，還可領取「安森之冠小圓扇」DIY組。

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