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攝影家曾進發東京國際攝影賽奪1金1銀 苗縣府頒獎表揚

2025/02/24 14:55

苗栗藝文再創佳績，苗栗縣長鍾東錦（左5）頒獎表揚曾進發（左3）、林瑞華（右5）及EX-亞洲劇團成員。（記者張勳騰攝）苗栗藝文再創佳績，苗栗縣長鍾東錦（左5）頒獎表揚曾進發（左3）、林瑞華（右5）及EX-亞洲劇團成員。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣籍攝影家曾進發去年獲TIFA東京國際攝影大賽1金1銀殊榮，柴燒陶藝家林瑞華的作品再度獲入選瑞士卡魯日國際陶瓷競賽，以及EX-亞洲劇團連續4年與縣府文觀局推動文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」獲得考評特優，縣長鍾東錦今（24）日頒獎表揚，肯定他們在各自領域的努力與項獻，讓世界看見苗栗，不但是他們自己的榮耀，更是苗栗的驕傲。

出身竹南鎮的攝影師曾進發，從5年前開始就是國際知名攝影比賽的「常勝軍」，已獲得國際攝影賽事金牌約20面，國內外小型比賽金牌200多面。

苗栗縣攝影家曾進發去年以「印尼曬染布」奪得TIFA東京國際攝影大賽金牌殊榮，為國際賽事的常勝軍。（記者張勳騰攝）苗栗縣攝影家曾進發去年以「印尼曬染布」奪得TIFA東京國際攝影大賽金牌殊榮，為國際賽事的常勝軍。（記者張勳騰攝）

TIFA東京國際攝影大賽為國際五大攝影賽之一，曾進發去年以「印尼曬染布」奪得金牌，「西巴里島陸地奔牛」，獲得銀牌，呈現出當地民俗盛會陸地奔牛的文化特色。曾進發指出，他拍攝作品時將感情與景物融合為一，拍出獨一無二的作品，展現出個人的原創性，才能脫穎而出。

苗栗縣竹南鎮柴燒陶藝家林瑞華的作品「香爐」，再度獲得瑞士卡魯日國際陶瓷競賽入選。（記者張勳騰攝）苗栗縣竹南鎮柴燒陶藝家林瑞華的作品「香爐」，再度獲得瑞士卡魯日國際陶瓷競賽入選。（記者張勳騰攝）

瑞士卡魯日國際陶瓷競賽為世界指標性國際陶藝競賽之一，每屆比賽皆吸引來自世界各國陶瓷藝術家參與，竹南鎮柴燒陶藝家林瑞華的作品「香爐」，從560件參賽作品脫穎而出，成為52件入選作品之1，更是林瑞華繼2019年入選後，第2度入選，可見評審對他的柴燒技藝肯定與青睞。

林瑞華表示，近年來他投入環保節能減碳的燒製過程，把苗栗的柴燒技術及工藝，傳遞至世界各地；未來將節錄柴燒藝術的燒製過程，分享給大家，盼柴燒藝術永續傳承。

苗栗縣長鍾東錦（右2）與文化觀光局長林彥甫（右）參觀竹南鎮柴燒陶藝家林瑞華的得獎作品「香爐」。（記者張勳騰攝）苗栗縣長鍾東錦（右2）與文化觀光局長林彥甫（右）參觀竹南鎮柴燒陶藝家林瑞華的得獎作品「香爐」。（記者張勳騰攝）

EX-亞洲劇團與苗栗縣政府文化觀光局自2017年起合作推動文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，共同規畫發展地方場館，逐步增加藝文人口，在雙方合作推動下，文觀局中正堂演藝廳除辦理各式活動ヽ演出之外，亦規畫講堂ヽ廢棄售票亭改造為小型展覽空間，持續活化場館內部空間，讓藝術文化得以扎根與深耕，2022年首獲考評特優，迄今已連續4年獲得優等殊榮。

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