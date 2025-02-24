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狼師性侵反告學生誹謗 文化部：未有補助以該二師名義提送相關申請案

2025/02/24 20:25

監委范巽綠（左）、紀惠容針對國立台灣戲曲學院性侵案舉行記者會，要求文化部、各地方政府文化局清查，是否有補助李師、王師參與的劇團，未來不應再補助給他們。（記者林正坤攝）監委范巽綠（左）、紀惠容針對國立台灣戲曲學院性侵案舉行記者會，要求文化部、各地方政府文化局清查，是否有補助李師、王師參與的劇團，未來不應再補助給他們。（記者林正坤攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立臺灣戲曲學院多年前爆發「戲曲王子」李文勳（現改名李菄峻）、王學彥兩名老師涉性侵與性騷學生，該學院遭監察院糾正。監察委員紀惠容、范巽綠今日表示，李師不僅反告受害學生誹謗名譽，更到監察院反應不該點出他的本名，監察院會要求文化部、各地方政府文化局清查，是否有補助李師、王師所參與的劇團，未來不應再補助給他們。

台灣戲曲學院發表聲明指出，對於監察院糾正，學校虛心接受並引以為鑑；校內發生多起校園性別及霸凌事件，當時未依法、依程序妥處，現已依相關法規，進行調查和懲處中。關於涉案的兩名教師，皆已依法解聘，期望受害學生能得到安慰，學校會持續協助媒合心理諮商，並加強教職員工及學生的性平知能，如專兼任老師須完成2小時性平課程才發聘書，以精進教職員工生的性別平等意識。

台灣戲曲學院指出，有關教師不當管教，學校已訂定「教師及教育人員輔導與管教學生辦法」，依各系教學樣態訂定細則，以規範教師及教育人員，如發生教師管教不當等案件，將依教育部規定召開校事會議，依程序做後續處理。

文化部透過文字回應，對於性平事件「零容忍」，文化部自2023年起啟動檢討及修正相關補助要點，並已於去（2024）年完成文化部及所屬共100多項相關獎補助要點增訂性平條款，包含違反性平或相關法令，經檢察官提起公訴或主管機關認定者，得視情節輕重追回部分或全部補助款項等規定。

文化部指出，文化部自2023年起並未有補助以該二師名義提送相關申請案。二師中，李姓教師曾參與傳藝中心2023年補助漢陽北管劇團「傳承經典・北管大戲『大拜壽』」及「傳統藝術接班人-駐園演出計畫」案，但自2023年6月涉性平事件揭露後，該師已退出計畫，且傳藝中心也撤銷該師於計畫中相關工作費用。

文化部表示，2024年3月人本基金會召開正式記者會，並函知戲曲學院二師涉性平案件皆已成立，文化部即刻調查本部暨所屬單位、藝文場館及各縣市政府文化局皆無補助該二師，或由二師為計畫主要負責人案件，文化部並請各縣市文化局應遵守性別平等相關法令規定辦理。

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