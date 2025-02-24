2025台南藝術博覽會3/13-3/16登場

2025台南藝術博覽會將於3月13日至16日在台南晶英酒店登場。（中華民國畫廊協會提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南藝術博覽會將於3月13日開展至16日，中華民國畫廊協會今日攜手台南市文化局揭曉亮點，今年共計有45家畫廊參展，其中7家為海外畫廊，更首度迎來國內外品牌展，並串聯美術館與在地特色店家，打造春季最具藝文氣息的旅行提案。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（正中）今日攜手南市文化局揭曉2025台南藝術博覽會亮點。（記者王姝琇攝）

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，今年參展台南藝術博覽會的海外畫廊增至7家，顯示出台南藝博更加受到國際關注，同時有8家畫廊首次加入，這些新興畫廊與持續關注台南藝博的資深畫廊，展現台灣藝術市場的持續活力與開放性。

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特別的是，台南藝術博覽會首度迎來品牌展位，透過藝術詮釋品牌美學，讓觀眾在欣賞藝術作品的同時，也能感受品牌背後的故事。

買酒網的品牌形象展位，展出來自墨西哥的Casa Obsidiana黑曜龍舌蘭酒，瓶身設計融合當代墨西哥藝術與工藝，體現品牌對文化與美學的深刻關注。歐客佬咖啡也將於品牌形象展位中攜手芝加哥藝術博物館，從11位經典藝術家代表作中汲取靈感，打造出獨具風味的咖啡禮盒。

此外，同步攜手南部13家館際聯盟，串聯美術館與在地特色店家，打造春季藝文旅行提案，從展場出發，穿梭於古都巷弄之間，感受藝術、歷史與現代生活的交融。

陳菁螢也提及，台南新藝獎，每年從獲獎者中選出3位藝術家參與台南藝術博覽會，讓新銳創作者與畫廊合作，加入市場脈動，成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。今年媒合名單有索卡藝術與李盈蓁、弎畫廊與張芸家、絕對空間與翁榛羚。文化局也協助建構「美學教育空間」，讓親子在參觀後即時運用靈感創作。

台南市文化局特別協助在展區現場建構「美學教育空間」，讓親子在參觀後即時運用靈感創作。（中華民國畫廊協會提供）

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