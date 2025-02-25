循香探訪泰雅祕境 五峰和平部落體驗旅程獲獎肯定

新竹縣五峰鄉泰雅族麥巴來社的和平部落休閒農業區，長年推動部落體驗遊程，串連起人文、生態、餐食、住宿、農特產等，去年榮獲第12屆國際金旅獎，讓外界看見五峰。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉泰雅族麥巴來社的和平部落休閒農業區，雖然住戶少但十分團結，長年推動部落體驗遊程，串連起人文、生態、餐食、住宿、農特產等，去年榮獲第12屆國際金旅獎，讓外界看見五峰；縣府3月推出「五峰走走」新遊程，邀大家走入充滿原始氣息的深山祕境，由在地領路人帶領，一同來感受森林裡的黑珍珠——馬告（山胡椒）的辛香！

和平部落族人帶領前往麥巴來古道，一邊聽著領路人講述地方故事。（記者廖雪茹攝）

五峰鄉公所與在地協會結合推動部落體驗遊程，其中，和平部落和獵人學校老、中、青三代，運用泰雅族傳統文化和豐富的自然資源，按四季推出特色遊程，備受外界喜愛，其在原民會輔導下，與綠生活旅行社共同推廣「歲時祭儀」和「森林餐桌」的五峰線遊程，去年更榮獲中華民國旅行業品質保障協會的第12屆國際金旅獎，相當不容易。

請繼續往下閱讀...

新竹縣五峰鄉泰雅族麥巴來社的和平部落休閒農業區，長年推動部落體驗遊程，串連起人文、生態、餐食、住宿、農特產等特色。（記者廖雪茹攝）

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，和平部落曾是泰雅族麥巴來社的聚落，儘管現今僅剩約30戶人家，但這片土地物產豐饒，族人秉持傳統智慧，與自然共生，並世代傳承獨特的飲食文化與生活方式。

「新竹走走」旅遊品牌的五峰路線，初入和平部落會先進行泰雅族迎賓祈福儀式，表示對來客的尊重與歡迎，圍坐在家屋中一起享用迎賓馬告蜜茶，聆聽部落文化與環境介紹，漫步桂竹林間，了解泰雅族生活與桂竹間密不可分的關係，並學習製作竹餐具的技法，帶回屬於自己手工製作獨一無二的竹餐具。

「大地餐桌」尤其令旅客驚喜。（記者廖雪茹攝）

「大地餐桌」尤其令旅客驚喜，是以森林裡的黑珍珠——馬告為靈魂，搭配在地小農食材，透過傳統原住民烹調手法，讓美食隨著香氣層層綻放，享用來自大地的獻禮。此外還有「體驗獨特的獵人入山儀式」，由部落族人帶領前往麥巴來古道，一邊聽著領路人講述地方故事，認識古道的前世今生，並在族人的引導下念著屬於泰雅族的祈福語，與森林中的杉木對話，來場洗滌心靈的步道行旅。

「大地餐桌」尤其令旅客驚喜。（記者廖雪茹攝）

旅客還可依照自己喜好的比例，加入在地小農種植水果、馬告粉等原料，來一杯清爽潤喉的馬告特調，品味清爽微辛的獨特風味；接著再前往部落奶奶雅韻的香菇農場，了解部落食農文化，並體驗椴木香菇採摘樂趣。

漫步桂竹林間，了解泰雅族生活與桂竹間密不可分的關係。（記者廖雪茹攝）

交旅處表示，「新竹走走」3月將推出4條全新「循味」路線，活動詳情可至竹縣好好玩FB粉絲專頁或新竹縣旅遊網： https://travel.hsinchu.gov.tw 查詢。

五峰鄉和平部落族人秉持傳統智慧，與自然共生，並世代傳承獨特的飲食文化與生活方式。（記者廖雪茹攝）

漫步桂竹林間，了解泰雅族生活與桂竹間密不可分的關係。（記者廖雪茹攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法