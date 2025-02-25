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竹縣文化局圖書館將轉型 即日起徵求提案設計

2025/02/25 16:31

新竹縣政府文化局圖書館將配合縣立總圖的完竣而轉型，即日起徵求提案設計，打造專屬兒少的特色分館。（記者黃美珠攝）新竹縣政府文化局圖書館將配合縣立總圖的完竣而轉型，即日起徵求提案設計，打造專屬兒少的特色分館。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局圖書館計畫未來要轉型為兒童及青少主題圖書館，縣府文化局今天公開宣布即日起徵件，到4月9日為止，歡迎有相關構想和創意的設計團隊投件，全力打造兒少專屬的特色主題圖書館。

縣府文化局長朱淑敏說，未來的兒少圖書館初步想把閱覽區做部分分齡區隔，設置0到3歲嬰幼兒／學齡前兒童閱覽專區、3到5歲幼兒閱覽區、6到12兒童閱覽區、國／高中青少年閱覽區以及多媒體閱聽專區。

同時希望能增設聽覺、視覺、觸覺、嗅覺以及味覺的五感體驗區，並納入有演出小舞台、道具及座椅規劃場域的戲劇體驗空間、數位體驗區、創意手作教室等空間。

她說，新竹縣立總圖書館新建工程的結構體已近竣工，目前正做全區景觀工程和停車場設施，另也上網招標室內裝修工程中，待完成消防檢查、取得使用執照後，就可開啟室內裝修階段，明年試營運後，計畫2026年年中開館，屆時現在的縣府文化局圖書館將搬遷到總圖，而目前的空間就轉型為兒童及青少主題圖書館。

新竹縣政府文化局圖書館將配合縣立總圖的完竣而轉型，即日起徵求提案設計，打造專屬兒少的特色分館。（記者黃美珠攝）新竹縣政府文化局圖書館將配合縣立總圖的完竣而轉型，即日起徵求提案設計，打造專屬兒少的特色分館。（記者黃美珠攝）

為了催生這座主題圖書館，縣府文化局繼爭取到教育部和縣府預算共2500多萬投入之後，最近再獲經濟部產業發展署挹注450萬元規畫費，所以朱淑敏今天宣布，從即日起到4月9日開始受理有興趣的設計團隊投件，大家一起來打造新竹縣的第15座公共圖書館。

朱淑敏說，前述轉型計畫先獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」來活化並再利用現有館舍空間，去年底獲核定補助1800萬，縣府再自籌771萬5000元配合打造。

本案再獲經濟部產發署今年的「城市美學——公共場域設計 共創計畫」450萬補助。將由產發署委託台灣設計研究院執行，針對既有建築室內、外空間徵選適合的設計團隊做整合規畫，營造出新型態圖書館的閱覽空間與創新服務模式，從而加強跟社區、民眾的互動，成為新竹縣兒少專屬的特色分館。

有意參加徵選的設計團隊，可透過網址https://reurl.cc/G5RdyA、城市美學 LINE官方帳號（https://lin.ee/9bv0bZZ），或電洽聯繫窗口：台灣設計研究院張子若 02-2745-8199 分機 575深入了解。

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