自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

延續愛與記憶 藝術家推「復圓計畫」助改造紀念物件

2025/02/25 20:01

藝術家董承濂首度在台南舉辦「復圓計畫」，將協助15組民眾改造別具意義的紀念物件。（和通文化藝術基金會提供）藝術家董承濂首度在台南舉辦「復圓計畫」，將協助15組民眾改造別具意義的紀念物件。（和通文化藝術基金會提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕許多人都有一件無法割捨的物件，蔣勳文化基金會與和通文化藝術基金會、藝術家董承濂合作，首度在台南市舉辦「復圓計畫」，將協助15組民眾，改造具有特殊意義的物件，以新的形式，延續愛與記憶。

「復圓計畫」起源於董承濂的一位摯友，在丈夫離世後，不知如何處置承載了夫妻倆深厚情感的婚戒，猶豫該讓戒指塵封於抽屜，還是與丈夫一同長眠，後來在董承濂的提議下，將夫妻倆的婚戒重新鍛造，留下2人的美好。

董承濂曾在美國舉辦多次的復圓計畫，配合他的作品在台南水交社文化園區與和通蔣勳書房展出，也首度在台南辦理，民眾只要有想要改造的紀念物件，都可報名參加，不論是定情戒指、失去鎖孔的鑰匙，還是在別人眼中微不足道、卻具有特別回憶的物件，都可以免費參加，限額15組。

通過錄取的民眾，董承濂等藝術家將會先與物件主人溝通，了解物件的故事與設計的想法後，再進行改造，預計約需2至3週後完成。後續將於3月29日舉辦作品分享會，並將在物件主人的同意下，製作影片與文字，希望能將相關的故事分享給其他人，讓溫暖可以擴散出去。

復圓計畫自即日起收件至3月9日，報名民眾需提供物件照片、人物故事簡述、飾品物件故事簡述、對紀念物件的想法等資料，3月15至16日安排藝術家單獨會談，目前已收到的物件中，有陪伴小朋友成長的玩具，報名資訊可洽詢和通文化藝術基金會粉絲專頁（https://www.facebook.com/hetongar

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應