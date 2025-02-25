延續愛與記憶 藝術家推「復圓計畫」助改造紀念物件

藝術家董承濂首度在台南舉辦「復圓計畫」，將協助15組民眾改造別具意義的紀念物件。（和通文化藝術基金會提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕許多人都有一件無法割捨的物件，蔣勳文化基金會與和通文化藝術基金會、藝術家董承濂合作，首度在台南市舉辦「復圓計畫」，將協助15組民眾，改造具有特殊意義的物件，以新的形式，延續愛與記憶。

「復圓計畫」起源於董承濂的一位摯友，在丈夫離世後，不知如何處置承載了夫妻倆深厚情感的婚戒，猶豫該讓戒指塵封於抽屜，還是與丈夫一同長眠，後來在董承濂的提議下，將夫妻倆的婚戒重新鍛造，留下2人的美好。

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董承濂曾在美國舉辦多次的復圓計畫，配合他的作品在台南水交社文化園區與和通蔣勳書房展出，也首度在台南辦理，民眾只要有想要改造的紀念物件，都可報名參加，不論是定情戒指、失去鎖孔的鑰匙，還是在別人眼中微不足道、卻具有特別回憶的物件，都可以免費參加，限額15組。

通過錄取的民眾，董承濂等藝術家將會先與物件主人溝通，了解物件的故事與設計的想法後，再進行改造，預計約需2至3週後完成。後續將於3月29日舉辦作品分享會，並將在物件主人的同意下，製作影片與文字，希望能將相關的故事分享給其他人，讓溫暖可以擴散出去。

復圓計畫自即日起收件至3月9日，報名民眾需提供物件照片、人物故事簡述、飾品物件故事簡述、對紀念物件的想法等資料，3月15至16日安排藝術家單獨會談，目前已收到的物件中，有陪伴小朋友成長的玩具，報名資訊可洽詢和通文化藝術基金會粉絲專頁（https://www.facebook.com/hetongar

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