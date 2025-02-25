南美館蒲添生父子雕塑展 看見台灣百年藝術縮影

展出從小件雕像到巨幅雕塑，自名人銅像到律動感的舞蹈動態等主題的作品都可欣賞到。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館今年開春首檔重量級大展「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」，今（25日）開幕式。展場超過120件雕塑作品、繪畫和文獻，橫跨兩代雕塑大師，呈現台灣百年雕塑發展縮影。

「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」今舉辦開幕式，藝文界重要人士到南美館共襄盛舉。（南美館提供）

值得一提的是，除蒲添生與蒲浩明兩位雕塑家各時期的重要代表作外，還開闢可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受指尖上不同的溫度。南美館並與國立臺南大學視障教育與重建中心合作，增加點字、口述影像、特殊教育學生志工服務計畫等內容，讓視障民眾也有機會欣賞藝術創作，營造視障者友善的參觀空間。

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南美館於1館推出「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」，展出蒲添生與蒲浩明兩位雕塑家各時期的重要代表作。（南美館提供）

2023年家屬將蒲添生〈沈思者〉一作捐贈給南美館，開啟展覽合作契機。在蒲添生雕塑紀念館和蒲浩明雕塑工作室的大力支持下，由台灣藝術史研究學者邱琳婷擔任策展人、蒲添生雕塑紀念館館長蒲浩志為展覽諮詢顧問，與南美館策展團隊合作共同完成。

展覽開闢了可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受不同媒材的觸感與溫度。（南美館提供）

南美館表示，展覽命名為「温度」，一方面是從家族系譜的角度，說明有著血緣關係的兩人，如何透過雕塑作品，產生情感的連繫；另一方面則從藝術史的角度，透過兩人的學藝過程，闡釋台灣美術史在二十世紀前半葉與二十世紀後半葉歷史記憶的温度。

今日開幕活動，南市副市長葉澤山前往觀展，南美館董事長趙卿惠感謝藝術家及家屬給予協助，才成就這次極具意義的展覽，除了藉由雕塑作品看見藝術家庭之間的親情流動和溫度，也讓台南百年雕塑發展得以藉由展覽被記錄。

「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」展覽地點南市美術館1館，展覽時間即日起至6月1日。

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