水墨潑彩之美 郭金保個展歸仁文化中心登場

知名藝術家郭金保的個展，在歸仁文化中心精彩登場。（歸仁文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的水墨潑彩藝術家郭金保，在台南歸仁文化中心舉行個展，50件風格獨特的畫作，呈現大自然帶來的嚮往與追尋，強烈對比的視覺效果，引人入勝。

知名藝術家郭金保的個展，在歸仁文化中心精彩登場。（歸仁文化中心提供）

郭金保的個展以「煥彩逸境」為主題，在歸仁文化中心第二畫廊登場，活動將持續至3月16日，歡迎大家參觀。

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知名藝術家郭金保的個展，在歸仁文化中心精彩登場。（歸仁文化中心提供）

郭金保作品以其獨特的藝術風格，還有深厚的文化內涵而著稱，深受嶺南畫派影響，並在傳統基礎上融入現代視角。

郭金保的作品極具藝術美感，在展出內容中，藉由不同領域的藝術型態，呈現多樣化的藝術饗宴。

郭金保字行雲，號德聞，少時從工筆花卉、人物入門，而後山水技法轉為潑墨寫意，在創畫中以簡潔、單純的線條構成，並塑造出萬丈絕壁的雄偉氣勢。

郭金保的作品形廓線條頓挫勁健，岩石皴法緊峭有力，中以雲煙潑之，形成了對比強烈的視覺效果。

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