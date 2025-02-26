誰是3大男高音接班人非重點 21世紀最強男高音親揭仰望他

2024年留聲機古典音樂獎得主強納森．泰特曼，被譽為21世紀世代最強男高音。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年開春就有來自世界各地的美聲天王接力降臨，台灣樂迷可以說很有耳福。首先是睽違8年的德國聲樂家尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），他將於今（26日）晚開唱；而現住羅馬尼亞的強納森．泰特曼（Jonathan Tetelman），則在家連線接受聯訪，為3月2日的台灣演出暖身。

有趣的是，這2位相差20歲的演唱家都曾被譽為三大男高音的接班人，但兩人似乎沒有特別以此為傲；倒是泰特曼談到考夫曼時，可說充滿景仰，兩人也曾經合作過，泰特曼說，「對於我這樣的（演唱）位階來說，我對考夫曼這樣的演唱家是仰望的，他的職業生涯已經有25年了，仍堅定地在世界各地演唱歌劇。」

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泰特曼認為，考夫曼擁有他想要的一切，但他仍然想透過歌唱這種藝術形式表達出來，「他用他的聲音、他的身體和他的思想來觀看宇宙中的這些美好。」

被視為21世紀躍昇的最強男高音，泰特曼以「巨人」形容自己與考夫曼合作過的感想，「我以十分謙卑的視角景仰著，看到這位巨人仍然保持著初心的狀態，確實讓我感動。想到我的職業生涯未來若也有機會像考夫曼的成就，我就會感到高興，我看到了他的毅力。」

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