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考夫曼歌劇之夜今登場 壓軸獻帕華洛帝經典神曲
男高音尤納斯．考夫曼（左）與指揮約亨．里德為今日演出彩排。（鄭達敬攝，兩廳院提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕2025TIFA台灣國際藝術節首檔音樂節目，邀請到當代最頂尖的德國男高音尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），考夫曼的「歌劇之夜」將於今（26日）晚在台北國家音樂廳登場。
雖然亞洲巡演行程緊湊，但由香港飛抵台灣的考夫曼，昨天加入指揮家約亨．里德（Jochen Rieder）以及台北市立交響樂團的排練，工作人員說，考夫曼的精神不錯，狀態也很好。
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此次在台北的演出，也是考夫曼首次為台灣樂迷帶來歌劇選粹音樂會，考夫曼將獻上演唱生涯中最具代表且廣為人知的曲目，宛如考夫曼歌劇生涯的精華濃縮。包括比才《卡門》中為愛癡狂的唐．荷塞（Don José）、普契尼《托斯卡》中熱情澎湃的卡瓦拉多西（Mario Cavaradossi）。
最後，考夫曼將以《杜蘭朵》中卡拉夫王子（Prince Calaf）的〈公主徹夜未眠〉，做為音樂會壓軸。這首歌劇名曲，可說是已故世界3大男高音之1帕華洛帝最為世人熟知的經典金曲。
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