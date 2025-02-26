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點石成金！廢棄物變身文創露營風提燈（影音）

2025/02/26 14:40

新竹縣新埔青農楊智平用廢棄梨枝結合水梨套袋，添點芒草、稻穗做成的露營風文創提燈。（記者黃美珠攝）新竹縣新埔青農楊智平用廢棄梨枝結合水梨套袋，添點芒草、稻穗做成的露營風文創提燈。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮是高接梨之鄉，每年因嫁接梨穗或採收修枝，生出大量的廢棄梨枝，過去農家向來就是放一把火，燒了，但青農楊智平考慮空汙、溫室效應等，把廢梨枝結合水梨套袋，添上稻穗、芒草以及LED燈，打造出一盞盞充滿露營風的小提燈，讓農產業的廢棄物有了文創的新活路。

新竹縣青農楊智平（左）用廢棄梨樹枝結合水梨套袋等創作出帶有露營風的小提燈，讓老爸楊金鑫（右）也忍不住大讚，讓大家耳目一新。（記者黃美珠攝）新竹縣青農楊智平（左）用廢棄梨樹枝結合水梨套袋等創作出帶有露營風的小提燈，讓老爸楊金鑫（右）也忍不住大讚，讓大家耳目一新。（記者黃美珠攝）

楊智平家約有1甲高接梨園，每年1、2月嫁接梨穗而剪掉的徒長枝，加上7到9月採收時期的修枝，年可產出約5噸的廢棄水梨枝條。若再加上每年要用上的6000多個水梨套袋，儘管部分可回收再用，但整體為了栽種高接梨而生出的廢棄物量依舊可觀。

接穗或是採梨產生的廢梨枝，光在楊智平家的果園1年就高達5噸。（記者黃美珠攝）接穗或是採梨產生的廢梨枝，光在楊智平家的果園1年就高達5噸。（記者黃美珠攝）

其父楊金鑫說，以前處理這些廢棄物就靠一把火，梨枝燒成了灰最後變成肥料。後來有空汙、溫室效應等問題，到了他這一代開始用碎木機把枝條打碎做成堆肥。

不到30歲的楊智平，大學畢業就返鄉務農，面對前述驚人的廢棄量，他則著墨要有更多元的去化方式，甚至最好能變身成為農家的另一桶「金」。

圖右下的生物炭，也是新竹縣新埔青農楊智平廢棄梨枝再利用的重點發展項目之一。（記者黃美珠攝）圖右下的生物炭，也是新竹縣新埔青農楊智平廢棄梨枝再利用的重點發展項目之一。（記者黃美珠攝）

他首先想到用梨枝做文創筆，後來又注意到保護高接梨的水梨套袋本身防水，再加上新埔是花燈的故鄉。

於是他拿廢梨枝做骨架，拿用過的套袋做成了燈罩和底座，裝上LED燈，再添一些芒草、稻穗點綴，就成了一盞既不怕風也不怕雨、帶有露營風的文創小提燈，實用又有古拙美，手作起來也不難，因此平添了他們農場一項有趣的DIY體驗，見過這盞創意提燈的人莫不都眼睛放光。

新竹縣新埔青農楊智平用廢棄梨枝結合水梨套袋，添點芒草、稻穗做成的露營風文創提燈。（記者黃美珠攝）新竹縣新埔青農楊智平用廢棄梨枝結合水梨套袋，添點芒草、稻穗做成的露營風文創提燈。（記者黃美珠攝）

前述成果像是劑強心針一樣帶給楊智平更多的想法，於是他想把廢梨枝跟汁多香甜的新埔梨結合，正在研究如何用廢梨枝打造出不一樣的高接梨禮盒，希望透過別出心裁的包裝，提升新埔梨的質感和市場新鮮感。

楊智平還計畫跟湖口木酢達人陳偉誠合作，把廢梨枝做成不同用途的生物炭，除了可用來改良土質，也能是除濕包等生活好物。

楊智平利用廢棄梨枝的樹皮所研發的「梨染」絲巾。（記者黃美珠攝）楊智平利用廢棄梨枝的樹皮所研發的「梨染」絲巾。（記者黃美珠攝）

另外一如新埔知名的「柿染」，楊智平則是拿廢棄梨枝的樹皮萃取顏色後推廣「梨染」，或直接用這些乾燥後的枝條做出一些簡單的裝置藝術佈置家居空間，開啟了大家對廢棄梨枝更多的想像，也讓傳統農業有更多元發展的可能。

新竹縣青農楊智平（左）用廢棄梨樹枝，帶領新埔梨產業打造出文創提燈、梨染絲巾、生物炭以及裝置藝術等，開啟傳統高接梨產業的新發展，讓老爸楊金鑫（右）也很得意。（記者黃美珠攝）新竹縣青農楊智平（左）用廢棄梨樹枝，帶領新埔梨產業打造出文創提燈、梨染絲巾、生物炭以及裝置藝術等，開啟傳統高接梨產業的新發展，讓老爸楊金鑫（右）也很得意。（記者黃美珠攝）

廢梨木搭配鮮花妝點環境也另有丰姿。（記者黃美珠攝）廢梨木搭配鮮花妝點環境也另有丰姿。（記者黃美珠攝）

廢棄的梨段木，在新埔青農楊智文跟老爸楊金鑫的互相激盪下，化身裝置藝術。（記者黃美珠攝）廢棄的梨段木，在新埔青農楊智文跟老爸楊金鑫的互相激盪下，化身裝置藝術。（記者黃美珠攝）

新埔高接梨全國知名，每年梨園如圖上方的徒長枝等枝條廢棄量也驚人。（記者黃美珠攝）新埔高接梨全國知名，每年梨園如圖上方的徒長枝等枝條廢棄量也驚人。（記者黃美珠攝）

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