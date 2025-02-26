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打造「布袋戲文化園區」 雲林農博生態園區17處建物拆修

2025/02/26 15:36

雲林「布袋戲傳習中心」工程進行中。（記者李文德攝）雲林「布袋戲傳習中心」工程進行中。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林布袋戲傳習中心工程進行中，為串聯周邊景點打造「布袋戲文化園區」，縣府近日將農博生態園區共17座建物進行盤整，共有15座臨時建築使用許可證已到期，故預期將8座建物拆除、保留修繕9座。縣府文觀處表示，整體工程正規畫中，預計今年中旬啟動。

農博生態園區「草苙劇場」將修繕補強。（記者李文德攝）農博生態園區「草苙劇場」將修繕補強。（記者李文德攝）

2013年雲林縣府在舊虎尾空軍基地舉辦農業博覽會，占地17.8公頃，閉幕後更名為「農博生態園區」，沿用當時所打造的牛軛湖、生態池等建物，其園區內步道平時也有民眾到此散步。

縣府文觀處長陳璧君表示，坐落在生態園區旁的「布袋戲傳習中心」工程正進行中，而生態園區亦將配合成為「布袋戲文化園區」，因此盤點園區內共17處建物，分別進行拆除及改善。

文觀處指出，17處建物中，除草笠劇場外，其餘皆是臨時建築使用許可證已到期，經全面檢視後，部分建物仍可使用，如簡易遊客中心、庇護餐廳、3座公共廁所、草笠劇場、環境教育中心、售票亭、中控室共9處，將規畫修繕補強，並申請使用執照。

文觀處表示，另入口棚架、時尚伸展台、碳匯林場、貨櫃式哺乳站、2貨櫃建築、臨時性公廁及農具室，因已不符安全使用需求，將逐步規畫拆除事宜。

農博生態園區部分建物因應布袋戲文化園區規畫，預計將拆除。（記者李文德攝）農博生態園區部分建物因應布袋戲文化園區規畫，預計將拆除。（記者李文德攝）

陳璧君表示，目前正進入相關工程規畫中，預計將在今年中旬進行拆除修繕工程，待工程結束後，將近一步與交通工務局討論文化園區設置，除預計規畫兒童遊憩場域外，也盼引進與布袋戲相關的IP打造戶外裝置，以符合「布袋戲文化園區」核心精神。

交工局長汪令堯表示，布袋戲傳習中心工程2021年初動工，因受缺工、原物料上漲等影響工程因此延長，目前總工程進度約36％，周邊農博生態園區修繕補強等計畫，將持續與文觀處密切合作。

農博生態園區部分建物因應布袋戲文化園區規畫，預計將拆除。（記者李文德攝）農博生態園區部分建物因應布袋戲文化園區規畫，預計將拆除。（記者李文德攝）

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