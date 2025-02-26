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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

帶著毛孩出遊趣 飯店業搶攻寵物商機

2025/02/26 20:58

飯店業搶攻寵物商機，嘉義福容voco酒店將寵物友善房安排在16樓，飼主與萌寵同享高樓層美景。（嘉義福容voco酒店提供）飯店業搶攻寵物商機，嘉義福容voco酒店將寵物友善房安排在16樓，飼主與萌寵同享高樓層美景。（嘉義福容voco酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕毛孩商機近幾年快速成長，根據內政部和農業部的統計，2023年貓狗登記數量高出新生兒近10萬，預計今年寵物登記數就會超400萬隻，屆時國內寵物市場年產值將達580億元，是台灣下個兆元產業。帶著毛孩出遊趨勢造就龐大商機，飯店業也積極推出相關專案搶食這塊大餅，例如嘉義福容voco酒店、福容墾丁店推出「毛孩同行」住房專案。不僅貼心幫寵物準備基本生活備品，嘉義福容voco酒店再加碼贈送「寵愛福袋」。

嘉義福容voco酒店歡迎萌寵跟飼主入住，若是帶貓咪入住，將備妥貓砂、逗貓棒等。（嘉義福容voco酒店提供）嘉義福容voco酒店歡迎萌寵跟飼主入住，若是帶貓咪入住，將備妥貓砂、逗貓棒等。（嘉義福容voco酒店提供）

嘉義福容voco酒店又被稱為嘉義101，也是雲嘉地區地標，位在嘉義市最美的自行車道旁，2024年6月底全新開幕，酒店將16樓其中6間房打造成萌寵和主人們專屬的寵物友善房型，房間內就有專為毛孩設計的飼料碗及舒適睡墊，從此旅行不用分房睡。「毛孩同行（PET PAL ADVENTURE）」住房專案更贈送「寵愛福袋」，內含尿布墊、逗貓棒或玩具球等玩具和健康零食等禮品。酒店更貼心為貓咪提供貓砂、為狗狗則備有狗便袋，基本生活用品統統不用帶，讓飼主輕鬆旅行無負擔。酒店也將客房電梯門外觀進行改造，貼上可愛的貓貓狗狗塗鴉，成為飯店最新網美打卡牆，且按下狗掌外型電梯按鈕，就能直達位於16樓的寵物友善房型樓層。「毛孩同行」專案提供雙人和1隻寵物入住高級客房，並提供免費點心、飲品，每房最多可攜帶2隻犬／貓，如有第2隻寵物需額外收費。旅人可透過IHG洲際酒店集團官網或電話預訂此專案，IHG優悅會會員入住時可獲得 ONE Reward有效房晚數，還能享有雙倍積分；福容家會員則可累積福容家消費積分，相關內容詳詢嘉義福容voco官網。

「船帆石No.1000」3月起，歡迎遊客帶著毛小孩一起在咖啡廳戶外區共享度假時光。（墾丁福容店提供）「船帆石No.1000」3月起，歡迎遊客帶著毛小孩一起在咖啡廳戶外區共享度假時光。（墾丁福容店提供）

福容墾丁店則位於台灣最南端，坐落大圓山下，背山望海，堪稱墾丁國家公園境內坐擁最美海景的星級酒店。近一年來，福容也投入上千萬陸續更新內部設施，亦在Villa區入口處打造一間全新的網美咖啡廳「船帆石No.1000」，成為墾丁旅遊新亮點。館內的Villa區獨立於飯店側邊山坡上，並設有專屬停車位，共有兩種房型，分別是能入住4人的「Villa兩房一廳」以及兩人專屬的「Villa蜜月別墅」，能將船帆石盡收眼底，同時還能遠眺鵝鑾鼻燈塔，夜晚時可欣賞滿夜星空，運氣好的話，還能瞧見野生梅花鹿出來在一旁的園區覓食。而「船帆石No.1000」近日園區花圃內鋪上白石，質感直接拉滿，從3月開始，配合館內寵物友善政策，也歡迎遊客帶著毛小孩一起在咖啡廳的戶外區，點杯飲料和新品炸物，悠閒自在地感受墾丁迷人陽光與碧海藍天。

3月住墾丁福容villa，3天2夜買1送1，單身帶著萌寵入住福容墾丁villa，不收清潔。（墾丁福容店提供）3月住墾丁福容villa，3天2夜買1送1，單身帶著萌寵入住福容墾丁villa，不收清潔。（墾丁福容店提供）

福容墾丁店今年再度推出「帶著毛孩住Villa」年度專案，直接讓飼主將毛孩帶進Villa，窗邊就是著名景點的船帆石，能感受大海與山邊的悠閒氛圍，且空間獨享，不用擔心影響到其他遊客，福容墾丁店也同樣貼心提供毛孩的相關必需品，例如：貓砂、狗便袋、寵物窩、飼料盆、和寵物玩具等，讓飼主輕鬆帶毛寵出門度假。福容墾丁在3月推出「Villa三天兩夜，買一送一」期間限定優惠，單身帶著一隻毛寵平日入住「Villa蜜月別墅（一房一廳）」，不收清潔費，不僅能以優惠房價和萌寵一起享受3天2夜的自在時光。福容家會員再享會員折扣，最低88折。更多相關優惠內容詳詢福容墾丁店官網。

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