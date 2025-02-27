雲縣公私合力修整街屋 虎尾福民老街11月風華再現

虎尾福民老街建築風格為仿英式街屋建築，簡約具特色，已有百年歷史破損嚴重，居民自發爭取造街整修，等了10多年終於動工，預計今年11月完工。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾福民老街在日治昭和時期是虎尾最熱鬧的市街中心，建築為仿英式街屋建築，距今已有百年歷史，外觀老舊破損、鏽蝕嚴重，住戶14年前發起造街及街屋整修，雲林縣府協助透過都市更新、老屋再生計畫爭取中央補助，加上縣府補助及居民自籌，其中7戶再造工程今（27）日動工，預計11月可完工，讓老街風華再現，帶動地方觀光發展。

虎尾福民老街建築風格為仿英式街屋建築，簡約具特色，已有百年歷史破損嚴重，居民自發爭取造街整修，等了10多年終於動工，預計今年11月完工。（記者黃淑莉攝）

縣府城鄉處長林長造指出，福民老街更新計畫早在2011年開始，當時施做道路鋪面、行道樹、特色招牌及路燈等改善，完工後吸引許多背包客、遊客造訪，因建築老舊、鏽蝕嚴重，居民籌組「福民老街都市更新會」在2014年提出都市更新維護整建工程計畫，2019年獲內政部核定補助，但工程發包時營建物價上揚，工程費漲了近一倍，沒有廠商投標而流標。

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林長造說，該案停滯多年，縣府不放棄在2022年向文化部提出老屋再生計畫，2024年獲核定補助517萬，加上原內政部核定的112萬元，縣府再補助81萬元，居民自籌324萬元，總計1034萬，重新辦理招標在今年1月順利發包，並在今天動工。

等了10多年，虎尾福民老街建築整修工程終於動工，居民開心出席動工典禮祝禱工程順利完成。（記者黃淑莉攝）

福民老街都市更新會理事長郭有傳說，等了10多年終於動工，雖原有17戶要整修，等太久只剩7戶，但希望完工後能做為表率，其他住戶也加入整修，吸引遊客來參觀進而帶動地方商機。

雲林縣長張麗善指出，虎尾福民老街再造很不簡單，是住戶自己發起，公部門協助，8個月後就可以看新的生命重現。第一階段是城鄉處、文觀處協助建物拉皮，未來想做美食街裝潢，建設處也可以比照古坑咖啡大道模式來協助，讓福民老街更具競爭力。

虎尾福民老街建築風格為仿英式街屋建築，簡約具特色，整修會以「修舊如舊」方向，保留原有的洗石外牆、木窗，為兼顧防盜功能和美觀會做鐵花窗，希望能呈現古色古香又換然一新。（記者黃淑莉攝）

建築師朱國華說，福民老街的建築群保留仿英式建築，簡約別具特色，整修會以「修舊如舊」方向，保留原有的洗石外牆、木窗，為兼顧防盜功能和美觀會做鐵花窗，希望能呈現古色古香又換然一新。

虎尾福民老街建築風格為仿英式街屋建築，簡約具特色，整修會以「修舊如舊」方向，保留原有的洗石外牆、木窗，為兼顧防盜功能和美觀會做鐵花窗，希望能呈現古色古香又換然一新。（記者黃淑莉攝）

林長造強調，福民老街街屋整修是雲縣都更街屋改造第一案，由民間自行發包，雲林各鄉鎮市都有老街，透過福民老街成功經驗拋磚引玉，複製到其他鄉鎮，帶動地方觀光及發展。

虎尾鎮長林嘉弘表示，福民老街老屋整修對虎尾未來觀光及發展有很大幫助，這是一個好的開始，公所未來會配合周邊西市場改善成為美食觀光市集。

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