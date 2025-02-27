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《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展嘉義登場 紅髮小女孩「Moi」巨型氣球超吸睛

2025/02/27 18:23

嘉義市區近日出現紅髮小女孩「Moi」巨型氣球藝術裝置。（承億集團提供）嘉義市區近日出現紅髮小女孩「Moi」巨型氣球藝術裝置。（承億集團提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕日本動畫人氣角色「吉伊卡哇」為高雄燈會帶來觀光人潮，嘉義市區近日出現紅髮小女孩「Moi」巨型氣球藝術裝置，「Moi」創作者當代藝術家寧芮潔今天攜手11位國內藝術家共同發表《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展登場， 除了超吸睛「Moi」巨型氣球，還有逾百件作品橫跨五展區，歡迎大家228連假來嘉市體驗一趟藝術遊獵之旅！

《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展今天登場，「Moi」創作者當代藝術家寧芮潔等12位藝術家齊聚。（記者丁偉杰攝）《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展今天登場，「Moi」創作者當代藝術家寧芮潔等12位藝術家齊聚。（記者丁偉杰攝）

《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展由承億集團主辦，今天策展人寧芮潔等12位藝術家與承億集團董事長戴俊郎、立委王美惠、嘉市文化局長謝育哲等人出席開展記者會，邀請民眾共同參與藝術遊獵之旅。

前年寧芮潔曾在嘉市新榮戲院舊址舉辦「國王的森林城市」藝術個展，以壓克力畫、插圖、裝置藝術紅髮小女孩MOI系列作品帶領觀眾走入繽紛的童年夢想世界。

此次，寧芮潔再於嘉市推出三件高度達11公尺的坐式MOI巨型氣球裝置藝術，在上海路、自由路、啟明路等地標性建物。包括Roy Siao、王巧如 Nemosyne、王科邁等11位知名藝術家逾百件作品分布在桃城茶樣子、山樣子美食基地空間等五展區。

《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展逾百件作品橫跨五展區。（承億集團提供）《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展逾百件作品橫跨五展區。（承億集團提供）

「藝術不只是靜態的觀賞，而是一場探索與狩獵的冒險！」寧芮潔說，邀請民眾扮演積極探尋狩獵的「藝術獵人」，在充滿文化底蘊的嘉義市區尋找藝術蹤影，來一趟藝術遊獵之旅。

承億建設總經理李佳昕說，展覽自2月28日起至4月6日，無需門票，逢每周日休館，參觀者掃描QR code，集滿點數就能兌換「Moi 療癒捏捏娃」乙個，也能參加抽獎活動。

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