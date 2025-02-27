在溫泉飯店享受文化盛宴 大地酒店邀請10位作家駐館分享著作及閱讀樂趣

大地酒店迎接開幕10週年慶，從3到10月推出每月「駐館作家」活動，3月的駐館作家是白先勇。（許培鴻攝，大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕住宿溫泉飯店，不只能浸泡溫泉，還能與作家面對面，聽作家講述關於其著作的精采內容，浸淫文字與閱讀的樂趣中，如此豐美的溫泉鄉文學之旅，就在北投大地酒店展開。從3到10月，每個月有一位駐館作家與遊客相見歡，3月的駐館作家是白先勇，將在3月14日晚上8點，於館內的「光陰部落藏書閣」舉辦講座，住房客人不只能免費參加，還可獲得白先勇的著作《八千里路雲和月》。

每月「駐館作家」活動，將在館內的「光陰部落藏書閣」舉辦講座。（記者周幸叡攝）

光陰部落藏書閣是大地酒店自傲的時尚圖書室，4層樓高的書架上，收藏了來自世界各地的書籍達6千冊，供房客免費借閱，讓旅客在每一次的住宿中都能延續閱讀的愉悅。大地酒店表示，今年3月下旬，酒店將迎來開幕10週年慶，為了讓遊客體驗文化與旅遊的深度融合，特別企畫每月「駐館作家」活動，邀請文學界的重量級作家在此與大家分享他們的閱讀體驗與人生故事。

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8月駐館作家郝譽翔，將和大家談與北投靈異故事相關的《幽冥物語》。（何經泰攝，大地酒店提供）



這場人文之旅將於3月14日由文學大師白先勇揭開序幕，帶領大家進入他的經典作品世界，後續還有羅智成、李昂、陳慕純、舒國治、郝譽翔、李瑞騰（主講黃春明）、郭強生等文學界名家接力登場，每位作家將於每月的特定日期與讀者進行深入交流，分享他們對於閱讀和人生的感悟。例如李昂將分享「談吃」的《鴛鴦春膳》、郝譽翔則是談與北投靈異故事相關的《幽冥物語》，而醫生背景的陳慕純，將和大家分享關於醫學及人文、溫泉的不同閱讀層面。

5月駐館作家李昂將分享《鴛鴦春膳》，屆時消費者有望品嘗到飯店以該小說為靈感所推出的限定聯名菜色。（李昂提供）



除了駐館作家系列活動，酒店內的「喜歡廳」也即將於3月中旬推出文學造型的下午茶點，由大地酒店點心房主廚李建嶔精心設計，將文學的韻味與美食的藝術結合，帶來視覺與味覺的雙重享受。此外，由於李昂此次座談的《鴛鴦春膳》書內提及許多菜色，大地酒店表示，樂見李昂與飯店行政主廚李昭明合作，屆時推出以該小說為靈感的限定聯名菜色，相信一定讓饕客驚豔。更多相關駐館作家活動詳詢大地酒店，電話：02-55518888。

大地酒店駐館作家活動時間表：

3月14日（週五）晚上8點：白先勇

4月25日（週五）晚上8點：羅智成

5月23日（週五）晚上8點：李昂

6月20日（週五）晚上8點：陳慕純

7月18日（週五）晚上8點：舒國治

8月15日（週五）晚上8點：郝譽翔

9月12日（週五）晚上8點：李瑞騰（主講黃春明）

10月17日（週五）晚上8點：郭強生

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