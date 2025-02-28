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戴上VR頭顯！走進陳亮璇「洞底」 全景環繞體驗說唱藝術

2025/02/28 00:20

〈洞底〉邀請已故說唱國寶楊秀卿的弟子張雅淳，化身千手觀音以及說書人角色。（陳亮璇提供）〈洞底〉邀請已故說唱國寶楊秀卿的弟子張雅淳，化身千手觀音以及說書人角色。（陳亮璇提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館主辦的「洞底：陳亮璇個展」，邀請陳亮璇以實驗影像與複合裝置展開創作，揉合台灣日常生活、個人記憶，以及夢境等超現實場景，聚焦人類文明在不同世代演進之下的過程。即日起至4月13日，在鳳甲美術館登場。

觀賞陳亮璇的作品，不難發現「旁觀」是核心主題，以影像記錄在各個「洞穴」中，因不同興趣、主題共聚集的人們，也像見證時間與文明如何經過所有人，並塑造出新的記憶，陳亮璇受訪時表示，記錄的當下，所有事件也已成為歷史，而那樣的消逝感是每時每刻都在發生的，也就構成了記憶的一部分。

走進陳亮璇個展展場，宛如走進一座洞穴。（記者董柏廷攝）走進陳亮璇個展展場，宛如走進一座洞穴。（記者董柏廷攝）

其中，邀請觀眾戴上頭顯體驗的作品〈洞底〉，安排了3組代表不同時代技藝的人物，如使用史前石器的阿春、製作草鞋的清代婦女阿夏，以及運用當代科技的YouTuber阿秋。陳亮璇說，「透過頭顯你能看到許多人事物正在消逝，觀眾參與其中，卻無法控制任何事情，只能以『旁觀』角度看著他們來去。」

影片中邀請說唱藝術國寶楊秀卿的學生張雅淳化身千手觀音，演出說書人一角，以說唱方式帶出技藝與記憶的野史，「許多物件或技藝雖然已經消逝了，但是站在發展論來看，那些事物曾經存在的可能性和詩意，也成為某種日常生活的基礎。」

陳亮璇提到，細看由張雅淳扮演的千手觀音手中的法器，變成「油燈」、「飯糰」、「草鞋」、「石器」等正在消逝的事物。此外，除了張雅淳的說唱唸歌聲音，也將楊秀卿老師的說唱片段穿插兩、三句，讓藝師與習藝生的聲音在VR的時空裡交會，彷彿也是透過楊雅淳身為楊秀卿弟子的身分，隱喻著說唱文化的節點與傳承。

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