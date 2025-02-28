新竹縣美術館興建工程公開競圖 5強入圍4月決選

新竹縣美術館興建工程公開競圖第1階段評選昨天完成，今天宣布入圍的5個投標團隊，將在4月底進行決選。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣美術館興建工程公開競圖第1階段的評選結果今天揭曉，縣府文化局表示，在全國27家頂尖建築團隊踴躍投標下，當中不乏有跟國際團隊合作設計的提案，縣長楊文科期許4月底的最後決選，能產生一個極具代表性的設計作品。

縣府文化局長朱淑敏說，這次入圍的前5強投標者，依投標編號順序為：戴育澤建築師事務所（協力團隊隈研吾建築都市設計事務所）、竹間聯合建築師事務所、十彥建築師事務所（協力團隊Steven Holl Architects）、郭旭原聯合建築師事務所、以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所。

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新竹縣美術館新館的定位，縣府以「科技藝術」為主，將是縣內的「藝文尖端發射器」，與文化局內的美術館共同組成綜合藝術文化平台，既保留傳統藝術精髓，又融入當代科技藝術，讓觀眾能觀賞也能體驗，未來是新竹縣的文化新地標。

朱淑敏說，新竹縣美術館這次採2階段公開競圖方式，祭出高額獎金，吸引來自全國的頂尖建築團隊爭相參與投標。

第1階段評選鎖定整體建築設計的概念，像是：場域設計意象構想、空間規畫與動線配置、永續性設計構想等。

評選委員昨天（27日）一早進入建築基地場勘，後續就所有投標廠商的設計構想圖說逐一審視並經整日討論後，評選出前述最優的5家入圍團隊。下個階段評選將於4月29日起到4月30日，由5家入圍團隊簡報各自的設計方案。

朱淑敏說，美術館工程計畫建造費用約17.46億元，總設計費1.13億元，希望徵選到優秀建築團隊成為規畫設計單位、同時也是籌建夥伴，為新竹縣打造出具有國際水準的精采美術館舍。

初階評選結果出爐後，文化局將邀請入圍者現地勘查，讓入圍團隊更了解基地的各項特色，以在4月底的決選各自能有更精湛的規畫和呈現。至於對入圍建築團隊資訊有興趣者，可上競圖網站： http://www.hcmuseum.com.tw/了解。

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