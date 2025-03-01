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螞蟻搬書今天開始 首批目標2萬本童書

2025/03/01 13:23

首批搬書的一家，歡喜的帶書回家看。（記者劉人瑋攝）首批搬書的一家，歡喜的帶書回家看。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕從1日早上9時開始，大批家長帶著小孩陸續借閱童書，有的家長還以廢棄嬰兒車充當推車，有的兒童直接拉著帶輪包包前往借書，主要是新圖書館建成，目前正裝修，台東縣文化處提出搬書方法，獎勵借24本書給予300金幣，而借出童書在外流通，待新館使用即可還於其內，館內也省得搬書。文化處表示，雙贏方式也讓更多兒童讀書。

許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）

許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）

一早就帶著兒女借書的蘇先生成為早上9時開館的首批民眾，女兒抱著一大疊書說，借書這種事不需要再找其他同學朋友，自己看、自己搬就夠忙了。但也有不少小朋友雖表示「不想搬東西」卻被爸媽以借書名義帶來，每人抱著厚厚一疊書、高興回家。活動到了家長口中，卻是以借書之名，多行搬書之實，每人借滿12本書，若一家4口即可借48本、獲600縣府金幣。

許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）

許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）

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