限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
螞蟻搬書今天開始 首批目標2萬本童書
首批搬書的一家，歡喜的帶書回家看。（記者劉人瑋攝）
〔記者劉人瑋／台東報導〕從1日早上9時開始，大批家長帶著小孩陸續借閱童書，有的家長還以廢棄嬰兒車充當推車，有的兒童直接拉著帶輪包包前往借書，主要是新圖書館建成，目前正裝修，台東縣文化處提出搬書方法，獎勵借24本書給予300金幣，而借出童書在外流通，待新館使用即可還於其內，館內也省得搬書。文化處表示，雙贏方式也讓更多兒童讀書。
許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）
許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）
一早就帶著兒女借書的蘇先生成為早上9時開館的首批民眾，女兒抱著一大疊書說，借書這種事不需要再找其他同學朋友，自己看、自己搬就夠忙了。但也有不少小朋友雖表示「不想搬東西」卻被爸媽以借書名義帶來，每人抱著厚厚一疊書、高興回家。活動到了家長口中，卻是以借書之名，多行搬書之實，每人借滿12本書，若一家4口即可借48本、獲600縣府金幣。
請繼續往下閱讀...
許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）
許多兒童努力挑著喜愛的書籍扛回家讀。（記者劉人瑋攝）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應