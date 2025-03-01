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陳俐維回基隆故鄉辦畫展 獨創畫刀是緣於父親養家活口的砌刀

2025/03/01 13:31

基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆女兒、台灣女畫家陳俐維，今年在故鄉基隆美術館舉辦「砌基．契機」個展，是她今年世界巡迴展第一站，她獨特畫刀「砌畫」緣自於泥水匠父親砌刀。陳俐維說，她的創作源⾃於對⼤⾃然的熱愛與對⽗親的敬仰，砌出對故鄉基隆的記憶，「藝術不該是曲高和寡，應該要進入心中、走入生活」。

基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）

陳俐維在基隆的獅球嶺長大，從小在獅球嶺上自由自在奔跑，與大自然為友，也是陳俐維兒時生活寫照，也是她創作藝術的養份。

陳俐維說，她的父親是泥⽔匠，用一把砌⼑養活⼀家⼤⼩，她也從中學習出⽤畫⼑砌畫，她無師⾃通⾸創的獨⾨技法完成的「砌畫」，幾近於浮雕，十分特殊，也是她對父親的敬仰。

基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）

陳俐維認為：「藝術不該是曲⾼和寡，要進入⼼中、⾛入⽣活。」陳俐維表示， 她的作品從⼭⾊、古瓶、花⿃樹⽊和四季，呈現對大自然的關懷，也是集合生活中兒時的記憶、親情，是記憶中對獅球嶺的山巒美景和花草木石的依戀。

基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）基隆女兒陳俐維，首次回基隆舉辦個展，她的砌畫幾近於浮雕，十分特殊。（記者盧賢秀攝）

這次展覽創作「四季玉山」系列，是以中央山脈的春、夏、秋、冬為題，描繪有台灣聖山之稱的壯麗景觀，寓意聖山護衛台灣保有優美環境的永恆性，和生命延續的生生不息，展現藝術家對環境與人文歷史的關懷。

「砌基。契機」即日起在3⽉16⽇在基隆市立文化中心的美術館展出。

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