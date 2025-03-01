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苗栗客家圓樓營運轉移後收費 民眾討論熱烈

2025/03/01 14:32

苗栗客家圓樓營運轉移後收費，民眾討論熱烈。（記者蔡政珉攝）苗栗客家圓樓營運轉移後收費，民眾討論熱烈。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位在苗栗縣後龍鎮高鐵旁的客家圓樓，苗栗縣政府文化觀光局依推動民間參與公共建設政策依促參法完成「客家圓樓營運移轉案」，轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，業者今年1月31月起開始收費，昨日起在網路社群引發熱烈討論，對於收費各有看法。

記者致電臺灣客家八音戲曲推廣中心-客家圓樓訪問，業者回應因以往客家圓樓為苗栗縣政府自營，如今透過促參法營運移轉，有收入才能持續維持經營，且館內有多樣傳統文化體驗與展演。

依業者資料，門票為全票200元且可折抵消費100元，並含戲服體驗一次；團體票則為20人以上收費180元，同樣折抵消費100元，並含戲服體驗一次；至於優待票僅收取50元，對象為學生（不限國籍）、65歲以上長者、設籍苗栗縣縣民、志願服務榮譽卡，無折抵消費不過含戲服體驗一次。

有縣民見到討論才發覺客家圓樓如今需要收費才能進入；有人認為之前人潮不多，擔憂收費後人氣更減，並有人擔憂是否如之前其他苗栗縣重要場館收費後人氣銳減。

但仍有縣民持肯定態度，認為收費並不貴，且可穿戲服並能體驗統戲曲與文化等，內容豐富；也有看法支持收費維持長久營運。

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