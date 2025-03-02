手機記錄嘉南之美 吳燕卿攝影個展登場

台灣調解聯合協會理事長吳燕卿，擅長手機拍照，漫遊嘉南時，用心觀察在地人文地產景觀，記錄嘉南之美。（市府提供）

〔記者王涵平／台南報導〕台灣調解聯合協會理事長吳燕卿，擅長手機拍照，漫遊嘉南時，用心觀察在地人文地產景觀，記錄嘉南之美，攝影個展即日起在民治市政中心登場。

吳燕卿「手機漫遊嘉南」攝影個展即日起至3月28日，3月8日舉辦開幕活動，63件作品呈現嘉南許多秘境景點。

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吳燕卿也曾擔任救國團攝影會長，長期投入手機攝影教學，將攝影藝術帶入社區、學校和各年齡層，推廣攝影生活美學教育。

除攝影藝術推廣外，吳燕卿也曾擔任台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長，熱心公益，多才多藝。吳燕卿表示，從美國買到蘋果手機i2（當時台灣還沒有上市），適巧又因單眼相機掉到田裏，就開始用智慧型手機拍照，對於手機攝影完全是自己摸索自學而來，走到哪拍到哪，也可分享，但手機拍照也有其限制，無法像傳統單眼相機將照片放大後能呈現更多細節。

展出攝影作品中，「鳳凰花與火車」是一幅極具台灣在地特色的攝影作品。畫面上方以盛開的鳳凰花作為自然框架，鮮豔的紅色花朵與藍天形成鮮明對比。下方則是奔馳的台鐵列車，橘白相間的車身與綠色植被、藍天相互輝映，成功捕捉動與靜的完美平衡，靜態的花朵與動態的列車，共同演繹出一幅充滿生命力的畫面。

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