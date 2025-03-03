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台南北門遊客中心夜景變美了 新地景裝置藝術呼應鹽田、濕地生態

2025/03/03 21:33

「海潮之聲」地景。（記者楊金城攝）「海潮之聲」地景。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區在台南北門遊客中心前的廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組地景裝置藝術，呼應鹽田、濕地生態的主題，並有燈光照射，夜景變美了，留住遊客的腳步。

「鯤鵬之舞」。（記者楊金城攝）「鯤鵬之舞」。（記者楊金城攝）

雲嘉南管理處10年前在北門遊客中⼼、水晶教堂周邊廣場以「愛情」為主題，打造「北門婚紗美地」的裝置藝術，有「石在愛你」、「LOVE」、「鐘愛鯨誠」、「夢幻島」、「鹽晶教堂」、「大鯨魚」等各式浪漫、異國⾵味的地景藝術，成為遊客拍照的景點，如今有新的地景藝術加上夜間造景，整體遊憩環境向上提升一個等級。

「鹽的恩典」。（記者楊金城攝）「鹽的恩典」。（記者楊金城攝）「極西守護者」以七股國聖港燈塔創作。（記者楊金城攝）「極西守護者」以七股國聖港燈塔創作。（記者楊金城攝）

雲嘉南管理處處長徐振能今天（3日）指出，為了提升北遊、水晶教堂周邊區域的豐富性與獨特性，讓遊客可拉⻑北⾨聚落旅遊動線，並延⻑遊客停留時間，創造商機，前年先增加「當海回來時，他們這⼀ 家」裝置藝術，今年再以800萬元經費推動北遊廣場周邊環境特色營造計畫，將藝術與休憩座位融合，是地景藝術更提供⺠眾歇腳的地⽅，也將原有失修裝置重新妝點，為整體藝術加分。

新增8組地景藝術裝置，有「鯤鵬之舞」、「黑面嬌客」、「鹽的恩典」、「孕育之⺟」、「海潮之聲」、「湛藍擁抱」、「極西守護者」、「知⿂之樂」，創作主題以黑面琵鷺的視角突顯台南濱海鹽業文化、紅樹林濕地、自然生態的特色。

「湛藍擁抱」地景藝術，都有燈光造景。（記者楊金城攝）「湛藍擁抱」地景藝術，都有燈光造景。（記者楊金城攝）「黑面嬌客」（前）、「湛藍擁抱」（後）裝置藝術在北門遊客中心廣場周邊。（記者楊金城攝）「黑面嬌客」（前）、「湛藍擁抱」（後）裝置藝術在北門遊客中心廣場周邊。（記者楊金城攝）

徐振能說，北⾨遊客中⼼已有鹽業歷史、濕地⽣態、宗教⼈⽂、地⽅展業與⽂學藝術等主題，並與周邊鹽業歷史建築群、浪漫主題藝術裝置、⽔晶教堂、⾃⾏⾞道等景點形成⽩⾊、浪漫特⾊主題聚落，增加觀光吸引力。

北門商圈理事長洪有志表示，新地景首次利用夜間燈光的營造，設計師再選用在地鹽鄉漁村、自然生態的特色，發揮創意光影的變化，很適合親子、情侶散步。北門地區在夏季時氣候炎熱，非常值得推廣夜間活動，期待遊客在夕陽後不用急著回家，可再留下欣賞特殊光影的地景藝術。

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